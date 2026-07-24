Trump chce, aby škody způsobené Íránem byly hrazeny ze zmrazeného majetku

Americký prezident Donald Trump chce, aby íránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Írán na obchodních lodích svými útoky. Napsal to v noci na pátek na své síti Truth Social. Trumpův nápad odmítl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Média odhadují, že Spojené státy přímo zmrazily zhruba dvě miliardy dolarů (42,5 miliardy korun) íránských prostředků.
„Od tohoto okamžiku budou veškeré škody způsobené lodím, nákladu nebo čemukoli s tím souvisejícímu hrazeny z íránských peněz, které drží Spojené státy a mají nad nimi kontrolu,“ uvedl Trump. Podle něj se jedná o spravedlivé řešení. Není ale jasné, zda americké úřady již začaly pracovat na provedení tohoto Trumpova záměru.
Trumpův návrh odmítl íránský ministr zahraničí Arakčí. „Zabavit majetek jiného národa k uhrazení nesouvisejících budoucích požadavků je buřičský precedens,“ uvedl ministr na síti X. Podle něj by takový krok vyvolal chaos. „Až vlády učiní z konfiskace normální stav, tak žádný majetek nebude v bezpečí,“ dodal Arakčí.
Kvůli novému napětí mezi Íránem a Spojenými státy se námořní provoz v Hormuzském průlivu dostal ve čtvrtek na nejnižší úroveň od 7. května, uvedla agentura Reuters s odkazem na údaje společnosti Kpler, která pohyby nákladních lodí v oblasti sleduje. Přes Hormuzský průliv ve čtvrtek odplul z Perského zálivu jeden tanker s iráckou ropou směřující do Číny. Opačným směrem neplula žádná nákladní loď, uvedla společnost Kpler ohledně čtvrtku. Americká armáda přitom ráno tvrdila, že obchodní lodě průlivem volně proplouvají.
Uvolňování prostředků zmrazených kvůli mezinárodním sankcím bylo jedním z témat předchozích jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Podle deníku The Wall Street Journal má Írán zmrazené v zahraničí desítky miliard dolarů prostředků. Jen dvě miliardy dolarů jsou přímo ve Spojených státech. Další země prostředky zadržují z obavy, že by porušení amerických sankcí mohlo vést k odvetným krokům ze strany USA.
Spojené státy vyvíjejí nátlak na Írán, aby neblokoval plavbu v Hormuzském průlivu, který je důležitou přepravní trasou pro plyn a ropu. Írán tak činí od začátku války se Spojenými státy a Izraelem. Americká armáda proti Íránu podniká údery a Trump pohrozil, že je nechá ještě zesílit. Americká armáda také provádí blokádu íránských přístavů.