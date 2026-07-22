Americká armáda oznámila nové údery na Írán jedenáctou noc po sobě

Americké velitelství CENTCOM oznámilo novou vlnu úderů na Írán jedenáctou noc po sobě. Íránská média tvrdí, že zaznamenala exploze na několika místech v zemi. Americká armáda připojila, že cílem úderů je snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu.
CENTCOM uvedl, že údery na Írán začaly v noci na středu kolem 1:00 SELČ. „Útoky byly naplánované tak, aby dále snižovaly schopnost Íránu ohrožovat obchodní lodě v Hormuzském průlivu,“ uvedlo velitelství.
Íránská média po půlnoci hlásila několika úderů na jihu Íránu či na severozápadě země. Uvedla také, že protivzdušná obrana zasahovala nad Teheránem proti nepřátelským cílům, napsala agentura Reuters. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční íránská jaderná elektrárna.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody.
USA a Írán se krok za krokem blíží otevřené válce, protože prozatímní dohoda z minulého měsíce, která měla trvale ukončit boje, ztroskotala a lodní doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy, se z velké části zastavila.