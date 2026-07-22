Izrael se domnívá, že Írán přesunul jaderné centrifugy do hory u Natanzu

Izraelská rozvědka se domnívá, že Írán loni na podzim přemístil tisíce centrifug na obohacování uranu do tunelů hluboko uvnitř hory Ku Kolang Gáz Lá nedaleko Natanzu, píše The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že by to ještě více mohlo prohloubit obavy z obnovení íránského jaderného programu. Teherán ve středu existenci tajného podzemního jaderného komplexu v horském masivu znovu popřel.
Izrael předal zpravodajské informace Spojeným státům s tím, že centrifugy byly hluboko do hory Ku Kolang Gáz Lá přemístěny loni na podzim, a to po dvanáctidenní válce v červnu, během níž americké a izraelské údery zasáhly tři hlavní íránská jaderná zařízení.
Horský masiv, v perštině známý jako Ku Kolang Gáz Lá, leží nedaleko íránského zařízení na obohacování uranu v Natanzu, které bylo při americko-izraelských útocích těžce poškozeno. Nachází se v něm silně opevněný podzemní komplex se dvěma tunelovými systémy. Podle odborníků jsou uloženy tak hluboko, že jsou mimo dosah i nejsilnějších amerických bomb určených k ničení bunkrů.
Trump hrozí útokem
Vzhledem k tomu, že se válečné cíle Izraele stále více rozcházejí s těmi americkými, snažil se premiér židovského státu Benjamin Netanjahu přesvědčit prezidenta USA Donalda Trumpa, aby obnovil plnohodnotné útoky na Írán s cílem ještě více zpomalit tamní zbrojní programy a úsilí o obnovu země, píše WSJ.
USA v posledních dnech útoky zintenzivnily a Trump prohlásil, že USA jsou připraveny zaútočit na horu Ku Kolang Gáz Lá. Podle WSJ to bylo poprvé, kdy šéf Bílého domu zmínil tuto horu jako cíl, dříve měl mluvit o „íránském podzemním zařízením ukrytém v žule“.
„Obsese Washingtonu ohledně Ku Kolang, kde se neodehrává žádná jaderná činnost, není ničím jiným než záměrně vymyšlenou záminkou k ospravedlnění agrese, ničení a sabotáže,“ reagoval ve středu mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí na síti X.
Podle americké organizace Institut pro vědu a mezinárodní bezpečnost v hoře již posledních patnáct měsíců nepřetržitě probíhají práce, včetně kamionové dopravy, zpevňování tunelů a budování bezpečnostního perimetru. Probíhat tam měly také práce v okolí starší sítě tunelů z roku 2007, kterou Írán tehdy uzavřel, dodává WSJ.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody.
USA a Írán se tak krok za krokem blíží otevřené válce, protože prozatímní dohoda z minulého měsíce, která měla trvale ukončit boje, ztroskotala a lodní doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy, se z velké části zastavila.