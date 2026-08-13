V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, STAT, Science, Huidagene, Forbes, CNN

Druhý případ úmrtí po experimentální léčbě zaměřené na úpravu genů v krátké době hlásí Čína. Na oba upozornila západní média, čínští experti smrti dětí přiznali až posléze.

V červenci vyvolala mezi vědci i lékaři rozhořčení informace o úmrtí šestileté dívky v Číně, která dostala nedostatečně otestovanou experimentální genetickou léčbu mozku. Teď ze stejné země přišla další podobná zpráva.

Biotechnologická společnost se sídlem v Šanghaji totiž informovala o úmrtí dítěte, k němuž došlo už před rokem v rámci klinické studie její experimentální terapie založené na úpravě genů určené k léčbě Duchennovy svalové dystrofie. Případ je v mnoha ohledech podobný tomu prvnímu – také tady asijská země přiznala smrt dítěte až rok poté, co k ní došlo a zároveň potom, co na vše upozornili američtí novináři. V prvním případě z portálů Science a Retraction Watch, ve druhém z odborného webu STAT.

Příčiny úmrtí dětí byly odlišné, u obou ale došlo k závažné imunitní reakci na viry, které se využívají k zavedení genů do buněk. První případ redakce ČT24 rozsáhle popsala v níže odkazovaném článku.

Čínští vědci geneticky upravili mozek šestileté dívky. Zemřela, oni to utajili
DNA, ilustrační grafika

Aktuální kauza se týká chlapce, který se zúčastnil společně s dalšími třemi dětmi klinické studie léku HG302, který zkouší šanghajská společnost HuidaGene Therapeutics. Chlapec byl v pořadí testování čtvrtý – lékaři postupně zvyšovali dávku virů, které terapii do buněk dopraví – proto jich bylo u něj nejvíc. A hochův imunitní systém toto množství nezvládl. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, neuvedla už ale, proč o smrti dítěte mlčela celý rok, když k úmrtí došlo loni v srpnu.

V Číně je zákrok legální

Podle české molekulární bioložky Alžběty Ressnerové, která působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley, se na Západě ví o stavu genetické léčby v Číně velmi málo. Na otázku ČT, jestli je možné, že je takových případů více, odpověděla takto: „Určitě to možné je, ale nejsme si jistí. Důležité je, že obě úmrtí vyplavala na povrch díky západní investigativní žurnalistice – a to s ročním zpožděním. Takže opravdu vůbec nevíme, jaký stav tam je.“

Podle vědkyně je důležité, že oba zákroky nebyly v Číně nelegální. „Mají tam jiné regulace, mohou tam totiž provádět takzvané vědcem iniciované studie, které obcházejí regulace – stačí, že lék schválí nemocnice, takže se dostane k pacientovi rychleji. V USA se pokoušeli tento systém zavést také. A to právě proto, že to urychluje cestu léku k pacientovi,“ doplnila. 

Problematické podle Ressnerové je, že obě zesnulé děti netrpěly nemocemi, které by je akutně ohrožovaly na životě, což vyvolává etické otázky o tom, jestli u nich bylo nutné tuto léčbu nasadit. „Myslím si, že experimentální genovou léčbou bychom měli zatím léčit jen lidi, kteří pravděpodobně brzy zemřou. U holčičky to tak nebylo, takže zemřel člověk, který mohl žít dál,“ shrnula.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dlouhá historie problémů genetické léčby

První genetická léčba byla schválená už roku 2003, od té doby jich dostalo povolení asi třicet. Genové a buněčné terapie se dnes používají k léčbě srpkovité anémie, spinální svalové atrofie, dědičné slepoty, hemofilie a několika druhů nádorových onemocnění krve.

Tento pokrok je ale postavený na omylech, chybách i selháních. Současný úspěch vychází z minulých neúspěchů, kdy jeden každý zlepšil kvalitu dohledu, přinesl více informací nebo zdokonalil technologie. To ale nijak neomlouvá chyby, které byly zřejmě příčinou úmrtí dětí v Číně.

První úmrtím, které se spojuje s genovou terapií, byl případ osmnáctiletého Jesseho Gelsingera, který trpěl genetickou nemocí jater. Roku 1999 dostal experimentální (tedy ještě neschválenou) léčbu, při níž mu virus dopravil do buněk opravný gen. Jenže už za několik hodin se ukázalo, že imunitní systém zásah odmítl. mladík zemřel o čtyři dny později na celkové selhání orgánů. Jeho úmrtí vyvolalo velký rozruch, řada vědců pak ztratila ke genetické léčbě důvěru úplně.

Žena trpěla třemi nevyléčitelnými nemocemi. Jedna genová terapie ji zbavila všech
Ilustrační foto

Experti se rozhodli o několik let další vývoj zpomalit, než se najdou dostatečně bezpečné protokoly podávání takové léčby. Jenže ani to úplně nestačilo. Na začátku 21. století došlo k dalšímu podobnému problému, kdy byla genová léčba použita u chlapců s geneticky danou poruchou imunity, vzácnou nemocí známou pod zkratkou SCID. Děti se sice vyléčily, ale později se u některých z nich objevila leukémie.

A podobné obtíže se objevily také přímo při genové léčbě leukémie – přestože tady lékaři použili šetrnější viry, i tak došlo k několika úmrtím kvůli kolapsu imunitního systému, který se nedokázal virovým vetřelcům přizpůsobit. Důležité je, že tyto nemoci, u nichž se s genovou léčbou experimentovalo, způsobovaly neléčitelné stavy a vedly by u pacientů ke smrti.

Výběr redakce

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

11:43Aktualizovánopřed 15 mminutami
Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

před 48 mminutami
Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti

Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti

před 1 hhodinou
V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

před 1 hhodinou
Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují

Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují

03:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zamítl Trumpovu žalobu na Harvard kvůli ochraně židovských studentů

Soud zamítl Trumpovu žalobu na Harvard kvůli ochraně židovských studentů

před 2 hhodinami
V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

13:47Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny

15:55Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

Druhý případ úmrtí po experimentální léčbě zaměřené na úpravu genů v krátké době hlásí Čína. Na oba upozornila západní média, čínští experti smrti dětí přiznali až posléze.
před 1 hhodinou

Astronomové poprvé popsali hvězdu „kříženou“ s černou dírou

Vědci dlouho předpokládali existenci jistého tělesa, ale až nyní první takové popsali. Je to napůl černá díra a napůl hvězda – objekt, který existoval jen několik set let po Velkém třesku.
před 7 hhodinami

Ve Středomoří, které proměňuje globální oteplování, se daří invazním druhům

Středozemní moře se stále rychleji mění kvůli rychle přibývajících invazním druhům. Vědci hledají cesty, jak tento proces zpomalit.
před 12 hhodinami

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli ve středu večer SELČ vzhlížely k obloze a sledovaly zatmění Slunce. Úplné bylo pozorovatelné na Islandu, v Grónsku, na severu Ruska či na Pyrenejském poloostrově. Na dalších místech polokoule, včetně velké části Evropy, severu Spojených států, Kanady či severozápadní Afriky, bylo možné pozorovat zatmění částečné. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování veskrze skvělé podmínky. Totéž platí i pro roje Perseid, které vrcholí v noci na čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Miliardy těles, biliony pixelů. Astronomové zveřejnili největší mapu vesmíru

Vědci dokončili jeden z nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti – rozsáhlou mapu, která zachycuje tři čtvrtiny oblohy a většinu viditelných objektů na ní.
včera v 16:14

Při červnové vlně veder zemřelo v Česku více lidí, než je obvyklé

Český statistický úřad tento týden zveřejnil data o úmrtnosti za duben až červen. Čísla ukazují, kolik lidí umřelo v průběhu první letošní vlny veder na konci června, a zasazují je do kontextu úmrtí v celé Evropě ve stejném období.
včera v 15:53
Doporučujeme

Když zatmění měnilo dějiny. Tři příběhy, v nichž temnota ve dne ovlivnila historii

Zatímco v současnosti se zatmění Slunce chápe většinou už jen jako velký spektákl, tak v minulosti taková událost doslova „psala dějiny“.
8. 4. 2024Aktualizovánovčera v 11:13

Sopka Santorini chrlila stovky let masivní množství jedů. Přesto ji kolonizoval život

Vulkán Santorini ve Středozemním moři měl po tisíce let přes extrémně toxické podmínky velmi bujný ekosystém složený z organismů, které se dokázaly na toto prostředí adaptovat, ukázala studie.
včera v 11:00

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

před 4 hhodinami
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

včera v 17:55
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

včera v 16:16
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026