Miliardy těles, biliony pixelů. Astronomové zveřejnili největší mapu vesmíru

Vědci dokončili jeden z nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti – rozsáhlou mapu, která zachycuje tři čtvrtiny oblohy a většinu viditelných objektů na ní.
Větší dvourozměrná mapa známého vesmíru ještě nevznikla. Vytvořil ji tým, který stojí za projektem DESI Legacy Imaging Surveys. Je barevná, je dostupná všem a obsahuje čtyři miliardy vesmírných těles, hlavně hvězd a galaxií. Najdete ji v prohlížeči Legacy Imaging Viewer:
Astronomové i amatéři si ji mohou prohlížet a detailně analyzovat – veřejnost se může kochat obřími rozměry vesmíru, experti v záplavě vizuálních dat mohou lovit pro ně zajímavé jevy, jako jsou gravitační čočky, supernovy nebo projevy stále záhadné temné hmoty a temné energie.
Mapa je výsledkem třinácti let práce. Vědci zveřejňovali výsledky postupně. Už částečná data vědce víc než zaujala, takže na mapu se v současné době odkazuje už přes osmnáct set studií z celého světa. „Je teď nedílnou součástí astronomického výzkumu,“ konstatoval David Schlegel, spoluautor projektu, který pracuje v Lawrence Berkeley National Laboratory v USA.
„Když dnes pracujete s astronomickými objekty, často začnete tím, že spustíte Legacy Imaging Viewer, abyste zjistili, na co se vlastně díváte.“
Mapa pokrývá přibližně 75 procent oblohy ve viditelném a blízkém infračerveném světle. Zachycuje ty části kosmu, které nejsou zakryté prachem a hvězdami naší vlastní Mléčné dráhy. Vědci očekávají, že tato mapa zůstane nejkomplexnější dvourozměrnou mapou našeho vesmíru ještě spoustu let.
Tento zásadní krok umožňuje projektu DESI vybírat objekty a měřit jejich světlo v různých vlnových délkách, aby bylo možné určit jejich vzdálenosti a vytvořit tak největší trojrozměrnou mapu s vysokým rozlišením, jaká kdy byla vytvořena.