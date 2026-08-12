Miliardy těles, biliony pixelů. Astronomové zveřejnili největší mapu vesmíru


před 13 hhodinami|Zdroj: ČT24, Space.com, Berkeley Lab

Vědci dokončili jeden z nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti – rozsáhlou mapu, která zachycuje tři čtvrtiny oblohy a většinu viditelných objektů na ní.

Větší dvourozměrná mapa známého vesmíru ještě nevznikla. Vytvořil ji tým, který stojí za projektem DESI Legacy Imaging Surveys. Je barevná, je dostupná všem a obsahuje čtyři miliardy vesmírných těles, hlavně hvězd a galaxií. Najdete ji v prohlížeči Legacy Imaging Viewer:

Mapa oblohy DESI
Hvězdná porodnice v regionu NGC 3603. V centru snímku je obří hvězdokupa velmi mladých hvězd. Ty v tomto místě začaly vznikat teprve před milionem let, což je z hlediska stáří vesmíru okamžik

Astronomové i amatéři si ji mohou prohlížet a detailně analyzovat – veřejnost se může kochat obřími rozměry vesmíru, experti v záplavě vizuálních dat mohou lovit pro ně zajímavé jevy, jako jsou gravitační čočky, supernovy nebo projevy stále záhadné temné hmoty a temné energie.

Mapa je výsledkem třinácti let práce. Vědci zveřejňovali výsledky postupně. Už částečná data vědce víc než zaujala, takže na mapu se v současné době odkazuje už přes osmnáct set studií z celého světa. „Je teď nedílnou součástí astronomického výzkumu,“ konstatoval David Schlegel, spoluautor projektu, který pracuje v Lawrence Berkeley National Laboratory v USA.

„Když dnes pracujete s astronomickými objekty, často začnete tím, že spustíte Legacy Imaging Viewer, abyste zjistili, na co se vlastně díváte.“

Mapa pokrývá přibližně 75 procent oblohy ve viditelném a blízkém infračerveném světle. Zachycuje ty části kosmu, které nejsou zakryté prachem a hvězdami naší vlastní Mléčné dráhy. Vědci očekávají, že tato mapa zůstane nejkomplexnější dvourozměrnou mapou našeho vesmíru ještě spoustu let.

Tento zásadní krok umožňuje projektu DESI vybírat objekty a měřit jejich světlo v různých vlnových délkách, aby bylo možné určit jejich vzdálenosti a vytvořit tak největší trojrozměrnou mapu s vysokým rozlišením, jaká kdy byla vytvořena.

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