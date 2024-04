Když zatmění měnilo dějiny. Tři příběhy, v nichž temnota ve dne ovlivnila historii

Příliš to ale nepomohlo ani jedné straně tohoto konfliktu, během pouhé další generace totiž obě lokální velmoci podlehly Perské říši.

Právě díky tomuto zatmění je velmi přesně známo datum této bitvy. Jde o úplně první historickou událost, kterou se povedlo datovat s hodinovou přesnosti – a to právě díky vědě. Současně je toto zatmění výjimečné ještě něčím dalším – jde o vůbec to první, které se podařilo předpovědět. Povedlo se to řeckému matematikovi Thalétovi z Milétu – dodnes se ale neví, jak to spočítal. Několik dobových svědectví to ale dokazuje. Americký spisovatel sci-fi Isaac Asimov proto označuje právě 28. květem 558 za den, kdy se zrodila věda a kdy se na základě vědeckého aparátu podařilo experimentálně predikovat budoucí událost.

Kolumbus zachráněný Měsícem

Zatímco předpovědi zatmění Slunce byly složité, předvídat zatmění Měsíce se západní věda naučila dost spolehlivě. A také to pak dostatečně využila.

Byla to Kolumbova poslední výprava. A mohla skončit moc špatně. Na konci června roku 1503 se mu podařilo uváznout na Jamajce. Místní, kteří ještě neměli s Evropany zkušenosti, ho přivítali přátelsky a posádku jeho dvou karavel pohostili. A pokračovali v tom i dalšího půl roku, kdy Španělé ostrov neopouštěli. Postupně jim ale docházela trpělivost, Kolumbova expedice jim totiž neměla moc co nabídnout.

Stoupající nespokojenost vedla k tomu, že nakonec asi o rok později španělskému objeviteli odmítli cokoli dalšího dát. Kolumbus neměl dost mužů, aby se jejich přímému útoku ubránil, a tak našel jiné řešení. Na palubě měl s sebou almanach, jehož autorem byl židovský rabín a astronom v jedné osobě Abraham Zacuto a který obsahoval astronomické tabulky zahrnující roky 1475 až 1506. Všiml si v nich data a času nadcházejícího zatmění Měsíce, které připadlo na 1. březen.