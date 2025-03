Likvidace požáru na Přerovsku pokračuje. Hasiči přečerpávají benzen

Práci hasičů komplikují bezpečnostní podmínky, které musejí při práci s vysoce těkavou látkou dodržovat. Zasahují v protichemických speciálních oblecích a dýchací technice, vše se musí po jejich zásahu znovu dekontaminovat. „Benzen se tam stále nachází, i v těch otevřených prasklých cisternách. Řeší se také, jakým způsobem se do některých poškozených cisteren dostaneme, abychom látku přečerpali. Některé z nich leží na boku a uvnitř tato látka stále je,“ vysvětlila Balážová.

„Nebyly zaznamenány zvýšené limity znečištění ovzduší v obytné části obce Hustopeče nad Bečvou ani v sousedících obcích. Monitoring ovzduší probíhá pravidelně,“ informoval rovněž městys na svých stránkách . Obec doplnila, že v neděli byl na místo zásahu povolán hydrogeolog, který provedl základní zhodnocení a navržení rozsahu dekontaminace půdy. Informace o zásahu a doporučení ohledně omezeného větrání a pohybu venku mají na svých stránkách i další obce, a to i v sousedním Zlínském kraji.

Podle profesora z katedry organické chemie olomoucké přírodovědecké fakulty Pavla Hradila je největším rizikem průnik látky do podzemních vod. „Látka je škodlivá pro vodní organismy. Ve vodě se opět působením kyslíku a světla postupně odbourává. Nejhorší je, pokud pronikne do podzemních vod, kde je nedostatek kyslíku a světla. Je tam schopna přetrvávat řadu let, možná i desetiletí,“ uvedl Hradil.