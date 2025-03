Po havárii vlaku na Přerovsku mají místní obavu z toxického odpadu

Obrovský žár, karcinogenní saze i jedovaté výpary. Zásah u požáru v Hustopečích byl pro mnoho hasičů tím nejtěžším, co zatím zažili. Od pátku jim tu pomáhá i speciální robot ze Slovenska, který odolává žáru až 600 stupňů. Hasiči ho mohou navádět na vzdálenost až 600 metrů. „Používá se na monitorování teplot v cisternách,“ přiblížil vedoucí oddělení operativního řízení ze slovenského Prezidia Hasičského záchranného sboru Juraj Klátik.

Ještě v sobotu jeho termokamera naměřila 190 stupňů. V neděli už je to jen čtyřicet. Do okolí se začínají se strachem sjíždět místní, zajímá je hlavně ekologický dopad. Podle odborníků jsou tyto obavy na místě. Už v noci proto hasiči zatarasili pomocí pytlů s pískem a hradidel rybníky i výtoky do Bečvy. V neděli přijela firma připravit vrty pro hydrogeologický průzkum.