Radní odvolali ředitelku Karlovarské krajské nemocnice Kvačkovou

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) selhala zejména v komunikaci. „Není možné vnitřní záležitosti řešit na sociálních sítích. Nemocnice je jeden velký tým, který musí fungovat individuálně i dohromady. A funguje na základě spokojenosti zaměstnanců,“ řekla.

„Stojíme velmi o to, aby zdravotníci, kterých si vážíme, v nemocnici zůstali. Jsou procesy, které je možné nastavit lépe. A pan Štefan má manažerské schopnosti a dokáže situaci uklidnit a stabilizovat,“ dodala hejtmanka.

„Napříč všemi odděleními“

Stejnou zkušenost se špatnou komunikací ředitelky má i náměstek hejtmanky Petr Kubis (ANO). „Při mé včerejší (úterní) návštěvě v nemocnicích v Karlových Varech i v Chebu toto zaznívalo napříč všemi odděleními, od primářů i vrchních sester,“ popsal. Zaměstnanci podle něj nekritizovali ani tak konkrétní kroky bývalé ředitelky, jako způsob její komunikace navenek. Kubis doplnil, že i přes události posledních dnů nebyla v nemocnici omezena lékařská péče.

Kvačková po odvolání uvedla, že přijala funkci s cílem zlepšit kvalitu péče o pacienty v kraji, ale také ekonomicky uzdravit nemocnici, která je dlouhodobě ztrátová. „Kraj, tedy i všichni jeho obyvatelé, tento provoz dotují. Dostávají za to dlouhé čekací lhůty a méně kvalitní péči, než by mít mohli ve správně fungující nemocnici. A to na úkor pár vyvolených, kteří si z veřejného zdravotního zařízení udělali lukrativní byznys a vyváděli peníze i pacienty do svých soukromých ambulancí,“ nechala se slyšet.

„Radě kraje i dozorčí radě jsem poskytla veškeré důkazy a důkladně je seznámila se všemi fakty. Signatáři petice však tlačili všemi prostředky na mé odvolání. Jde jim o velké peníze,“ tvrdí Kvačková.