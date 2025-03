Náměstkyně Komrsková chtěla odvolat šéfa Pražských služeb. Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

„Nařčení paní Komrskové o mém údajném střetu zájmů byla již minulý týden na dozorčí radě jednoznačně vyvrácena právním posudkem renomované advokátní kanceláře. Přesto vedení společnosti i nadále vnímá opakované snahy paní Komrskové zasahovat do řízení společnosti,“ reagoval Roman. Ten stojí v čele Pražských služeb přes dvacet let, je to bratr manažera, podnikatele a bývalého ředitele ČEZu Martina Romana.

Komrsková předloni kritizovala výši odměn pro členy představenstva společnosti. Ředitel tehdy uvedl, že polovinu své odměny rozdělil mezi zaměstnance.

Náměstkyně se neúspěšně pokusila prosadit Romanovo odvolání na jednání dozorčí rady před týdnem. Situace se podle Jukla od té doby nezměnila a odbory považují opakované snahy Komrskové za poslední kapku v úsilí náměstkyně zasahovat do chodu firmy. Její představenstvo a odboráři minulý týden také oslovili vedení metropole dopisy, ve kterých počínání Komrskové kritizovali.

Protest proti jednání Komrskové

Před pondělním jednáním dozorčí rady se před vysočanskou budovou firmy sešlo asi 150 zaměstnanců Pražských služeb v oranžových vestách, kteří s transparenty „Stop šikaně“, „Chceme partnera, ne škůdce“ či „Stop destrukci Pražských služeb“ proti jednání Komrskové protestovali. Náměstkyně podle nich dostatečně nehájí jejich zájmy mimo jiné v otázce valorizací mezd, která byla v Pražských službách menší než například v dopravním podniku.

„Rozhodně podporuji navýšení platů zaměstnanců Pražských služeb. Ovšem nestojí to na mém osobním rozhodnutí,“ vyjádřila se Komrsková s tím, že pokud by mělo dojít k navýšení platů zaměstnanců, muselo by o tom rozhodnout představenstvo Pražských služeb, které mají uzavřenou smlouvu s městem na deset let.