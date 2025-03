Věda je brána, jak vnímat svět, říká fyzik Brian Greene

Věda pomáhá stavět lepší a bezpečnější svět. Není nutné, aby ji lidé milovali nebo ji denně sledovali – ale měli by její výsledky respektovat, tvrdí fyzik Brian Greene, který se věnuje teorii strun, předkládající možnost toho, jaké jsou základní stavební kameny celého vesmíru.

„Věda má být součástí populární kultury,“ uvedl v pořadu Hyde Park Civilizace. „Nechcete přece, aby byla věda něco úplně stranou a byla jen pro vědce. Možná vás někde na škole donutí, abyste do toho trošku nakoukli, ale pak škola skončí a už nad tím nikdy nepřemýšlíte. Tohle ale přece nechceme,“ prohlásil.

Podle Greena není věda jen předmět ve škole: „Je to perspektiva. Je to způsob, jak vnímat svět a realitu. Chceme, aby lidé chápali, že věda je součást celkové konverzace.“ Právě tomu může pomoci i seriál, jako je Teorie velkého třesku. Greene se v něm dokonce objevil v jedné epizodě, kde hrál sám sebe.

„Ten seriál opravdu pomohl vnímat vědu jako součást veřejného diskurzu,“ chválí přístup tvůrců vědec. Připouští přitom, že věda je jen jednou z mnoha bran, jak vnímat svět – a je podle něj důležité zažívat svět mnoha různými způsoby. „Chcete ho prožívat jako úplně normální člověk, který vnímá svět na úrovni přímé zkušenosti. Ale pokud tohle dokážete profiltrovat přes porozumění tomu, jaký tento svět je a jak věci na něm vznikly, tak to ten lidský prožitek obohacuje,“ líčí fyzik.

Rozumět vědě přitom podle něj ale není zásadní pro to, aby člověk žil plnohodnotný život. „Velmi dobrý příklad je moje matka,“ líčí fyzik s tím, že dokázala přečíst jen první tři stránky jeho knihy o vědě, než ji odložila. „Ty myšlenky se jí sice líbí, ale není to prostě pro ni. Chtěla, abych byl doktor – tak už to židovské matky mají. Když jsem jí říkal, že jsem doktor, tak mi řekla, že ne ten správný doktor,“ popisuje Greene.

„Chci tím říct, že se dá respektovat věda a pravdy, které věda přináší, aniž byste se tím nutně chtěli sami zaobírat. A to je přesně příklad mojí mámy,“ dodává.