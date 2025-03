Klíčové oceánské proudění slábne

před 1 h hodinou | Zdroj: Environmental Research Letters , University of Melbourne

Oceánský proud ACC u Antarktidy kolem ní tvoří bariéru. Barvy ukazují rychlost proudění, červená představuje to nejrychlejší

Podle vědců z Melbournské univerzity a norského výzkumného centra NORCE se proud do roku 2050 zpomalí přibližně o dvacet procent, pokud budou emise skleníkových plynů stoupat tak jako doposud.

Když se řekne oceánský proud, většině Evropanů se nejspíš vybaví Golfský proud. Má důležitý vliv na Evropu, ale jinak nepatří k těm největším a nejsilnějším mořským proudům na Zemi. Tím je Antarktický cirkumpolární proud neboli ACC – a právě on podle nové studie, stejně jako proud Golfský, oslabuje.

Dopady se dají přirovnat k přilití mléka do kávy. Sladká voda z ledovců má dostatečně odlišné vlastnosti od mořské slané vody na to, aby ve velkém množství měnila samotný oceán. Tím hlavním vlivem je změna slanosti a hustoty, což zase promění to, jak fungují oceánské proudy.

Pokud se motor rozbije

Výsledky studie jsou dílem modelování a simulací mořských proudů. Tento proces je velmi složitý, má na něj vliv nejen sladkost či slanost vody, ale také její chemické složení, atmosféra, přenosy tepla a mnoho dalších faktorů.

Výzkumníci použili nejrychlejší australský superpočítač a klimatický simulátor GADI, který se nachází v Access National Research Infrastructure v Canbeře. Základní model (ACCESS-OM2-01) byl vyvíjen řadu let australskými výzkumníky z různých univerzit.