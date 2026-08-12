Slovensko odhalilo ruské součástky v dopravních kamerách

Slovensko odhalilo ruské součástky ve dvou testovaných zařízeních na zjišťování přestupků v silničním provozu a označilo je za bezpečnostní riziko. S odvoláním na vyjádření slovenského Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) to oznámil ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Zároveň ohlásil ukončení spolupráce svého resortu s dodavatelem části uvedeného systému, slovenskou společností Soitron. Opozice, která na problematické kamery upozornila už dříve, vyzvala k odvolání ministra vnitra.
Šutaj Eštok řekl, že vyvodí odpovědnost vůči pracovníkům svého úřadu, kteří mají celý projekt na starosti, a prohlásil, že resort byl oklamán dodavatelem.
„Analýza NBÚ potvrdila, že v kamerách se nacházejí kromě jiných i komponenty z Ruské federace a že zařízení může představovat bezpečnostní riziko, pokud by bylo nasazeno do ostrého provozu. Ministerstvo nebude dál spolupracovat na tomto projektu se společností Soitron,“ upřesnil Šutaj Eštok. Detaily o kamerách neuvedl, sdělil ale, že podobný systém používají dvě členské země Evropské unie.
Ministr dodal, že uvedená zařízení byla v testovacím režimu, neměla přístup k chráněným údajům a nebyla využita k ukládání pokut. Připravovaný systém má sloužit k zaznamenání dopravních přestupků kamerami a dalšími zařízeními, což následně umožní uložit provozovateli vozidla pokutu, aniž by policejní hlídka musela viníka zastavit bezprostředně poté, co prohřešek spáchal.
Problematické kamery disponovaly příslušnými certifikáty. Podle slovenských médií subdodavatel Soitronu tvrdil, že dodaná zařízení nepocházejí ze států, na které byly uvaleny sankce. Evropská unie postupně zavedla sankční balíky vůči Rusku v reakci na jeho plnohodnotnou vojenskou invazi na Ukrajinu z února 2022. Soitron dříve popřel, že kamery pocházejí z Ruska.
„Pro nás je neakceptovatelné, abychom měli kameru, která je složena z komponentů ze zemí, jež jsou na sankčním seznamu. Žijeme ve světě hybridních hrozeb,“ vyjádřil se Šutaj Eštok. Poukázal také na dřívější informace webu The Telegraph, že námořní drony používané elitními jednotkami britského královského námořnictva tajně posílaly údaje do Číny.
Na problém upozornila opozice
Slovenská opozice informovala o bezpečnostním riziku v souvislosti s uvedenými kamerami minulý týden. Ministerstvo vnitra pak v reakci systém zpočátku obhajovalo. Následně ale oznámilo, že požádalo NBÚ o vykonání analýzy zařízení, a dodavatele vyzvalo k jejich demontáži.
Nejsilnější opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS) i po středečním oznámení Šutaje Eštoka tvrdilo, že kamery jsou ve skutečnosti ruské a že v celé kauze resort vnitra pochybil. Okolnosti obstarání kamer prověří prokuratura.