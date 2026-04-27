Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu

Slovensko minulý týden podalo dříve ohlášenou žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku, uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva spravedlnosti. Žalobu v uvedené záležitosti dříve podalo k soudu EU také Maďarsko.
Slovensko i Maďarsko hlasovaly proti nařízení ohledně dovozu ruského plynu. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu ovšem nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.
Vládní politici na Slovensku opakovaně uvedli, že Bratislava zejména zpochybňuje proces přijímání příslušného nařízení EU. Slovenská vláda i končící kabinet maďarského premiéra Viktora Orbána shodně tvrdí, že zákaz dovozu ruského plynu je ve skutečnosti sankcí. Z tohoto důvodu byl podle nich potřebný souhlas všech členských zemí evropské sedmadvacítky.
Podle schváleného nařízení dovoz LNG z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.
Slovensko má s Ruskem kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. Surovina na Slovensko proudí přes Turecko a další země přes potrubí s omezenou kapacitou. V minulosti Slovensko dováželo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni dohodu s Ruskem o jeho tranzitu neprodloužila. Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.