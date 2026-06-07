V Izraeli a na Západním břehu Jordánu se střílelo, hlášen je nejméně jeden mrtvý


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a v nedalekých izraelských městech se v neděli odehrálo několik souběžných střeleckých útoků. Izraelská policie uvedla, že zastřelila nejméně jednoho útočníka a po dalších pátrá, píše agentura AP. Agentura Reuters napsala, že při střelbě v centrálním Izraeli bylo zraněno dalších pět osob a že policie „útočníka neutralizovala“.

Násilí na Západním břehu Jordánu a v Izraeli se zintenzivnilo v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy, která propukla v říjnu 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael. Příměří bylo uzavřeno loni za zprostředkování USA.

Nejnovější případy střelby přicházejí poté, co izraelští vojáci v pátek na Západním břehu Jordánu stříleli na auto a zabili sedmiměsíčního palestinského chlapečka a zranili jeho rodiče.

Izraelská armáda nejprve uváděla, že auto zrychlovalo směrem k vojákům, později ale připustila, že šlo o „nezúčastněné civilisty“ a vyjádřila „hluboký zármutek“. Chlapcův otec lítost armády zpochybnil.

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