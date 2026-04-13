Žena trpěla třemi nevyléčitelnými nemocemi. Jedna genová terapie ji zbavila všech


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature, Med

Nevyléčitelně nemocná pacientka měla tři nemoci, jejichž kombinace znemožňovala léčbu. Přípravek proti jedné z nich totiž okamžitě zhoršoval průběh obou ostatních. Vědci tak u ní vyzkoušeli experimentální terapii CAR-T, která zabrala během pouhých několika týdnů.

Už jedno autoimunitní onemocnění dokáže člověku zásadním způsobem snížit kvalitu života. Sedmačtyřicetiletá žena žila víc než deset let se třemi takovými chorobami. Dostávala devět různých terapií, žádná ale příliš nefungovala a jejich výsledky byly jen krátkodobé. Aby se dožila dalšího dne, potřebovala každodenní transfuze krve a obrovské dávky léků. Nemohla už ani opustit nemocnici.

Loni ale dostala v Univerzitní nemocnici v německém Erlangenu experimentální terapii. Trvalo jen několik měsíců, než všechny tři nemoci na zákrok zareagovaly, pak začalo velmi rychlé zlepšování. Posledních čtrnáct měsíců je už zdravotní stav ženy tak dobrý, že se do značné míry vrátila k normálnímu životu.

Zatím se neví, jestli je dopad terapie opravdu dlouhodobý, ale i ten minimálně rok života, který žena dostala „navíc“, vypadá jako zázrak. Výsledky naznačují, zatím velmi opatrně, že by léčba nejenže mohla mít tyto účinky, ale dokonce by mohla fungovat také u dalších autoimunitních nemocí.

Nemoci a léčby

Všechny tři nemoci, jimiž žena trpěla, byly způsobené špatně fungujícími takzvanými B-buňkami, které vyrábějí protilátky bojující proti infekcím. Extrémně nepříjemné bylo, že dopady šly proti sobě. Pokud chtěli ženě zachránit život, museli vědci vyzkoušet něco netradičního.

Léčba CAR-T se využívá v současné době hlavně u některých druhů rakoviny a její výsledky jsou vynikající. A tak ji vědci vyzkoušeli i tady. Odebrali ženě bílé krvinky a izolovali z nich její T-buňky (neboli T-lymfocyty). Jde o jakési hlídače, kteří dávají pozor na to, aby se v těle neobjevily nějaké nenormální nebo nebezpečné buňky. V oblíbeném seriálu Byl jednou jeden život byly zobrazené jako jakási vznášedla s lidskou posádkou:

Lékaři geneticky upravili tyto buňky tak, aby rozpoznávaly protein jménem CD19, který se nachází na B-buňkách. Pokud bychom využili srovnání se známým seriálem: jako by nasadili pilotům výše uvedených vznášedel brýle. Takto upravené vylepšené buňky pak pacientce implantovali.

„Obrýlení lovci nebezpečných buněk“ teď už dokázali problém bez problémů rozeznat, snadno vadné B-buňky odhalili a dokázali je i likvidovat. Tři týdny po poslední fázi zákroku už žena dokázala v běžném životě fungovat způsobem, který neznala celé roky. Její imunitní systém přestal napadat červené krvinky a zlepšily se i její další autoimunitní potíže. Když se její B-buňky o několik měsíců později obnovily, vypadaly zcela zdravě. Podle studie v odborném žurnálu Med to vypadá, jako by došlo k úplnému resetu celého jejího imunitního systému.

Žena není stále úplně zdravá. Pořád má o něco méně bílých krvinek a současně mírně zvýšené jaterní enzymy, ale vědci se domnívají, že to je asi víc způsobeno dlouholetou předchozí léčbou než samotnou terapií CAR-T.

Budoucnost genetické léčby

CAR-T je metoda, která v současné době budí velkou pozornost. Výzkum je do značné míry teprve v začátcích, zaměřuje se hlavně na rakovinu, ale začíná se koncentrovat stále víc i na autoimunitní onemocnění. Léčba se nyní testuje v menších případových a klinických studiích, vědci si od ní ale slibují velmi slibnou budoucnost – samozřejmě až po plném schválení příslušnými zdravotními orgány.

Od většinové medicíny se liší tím, že tyto přípravky se podávají pouze jednorázově a připravují se každému pacientovi na míru z jeho vlastních upravených bílých krvinek. Podání CAR-T buněčné terapie je vysoce specializovanou činností, kterou mohou poskytnout jen léčebná centra k tomuto úkonu oprávněná (certifikovaná). Tento typ terapie se v České republice podává zatím pouze na několika pracovištích.

Žena trpěla třemi nevyléčitelnými nemocemi. Jedna genová terapie ji zbavila všech

Nevyléčitelně nemocná pacientka měla tři nemoci, jejichž kombinace znemožňovala léčbu. Přípravek proti jedné z nich totiž okamžitě zhoršoval průběh obou ostatních. Vědci tak u ní vyzkoušeli experimentální terapii CAR-T, která zabrala během pouhých několika týdnů.
před 40 mminutami

KGB, petro-rubl a Potěmkinovy reaktory. Historik vysvětluje příčiny katastrofy v Černobylu

Před čtyřiceti lety došlo do té doby v nepříliš známém městě k nehodě. Jedna noc, jeden reaktor a jedno jméno – Černobyl. Tato událost navždy změnila pohled na jadernou energii. V seriálu ČT24 tuto událost připomínáme – ale nejen jako příběh samotné katastrofy, ale pokud možno v co nejširším kontextu.
před 5 hhodinami

Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
včera v 09:00

VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
11. 4. 2026

Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny

Dlouhodobé vztahy zřejmě fungují jako silný faktor, který pomáhá před rakovinou. Ve hře je celá řada různých faktorů, které se podílejí na této ochraně, popsali vědci v rozsáhlém výzkumu.
11. 4. 2026

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
10. 4. 2026Aktualizováno11. 4. 2026

Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku“ v Ugandě

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.
10. 4. 2026

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Mezi ohrožené druhy se nyní počítá tučňák císařský, oznámila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Posun z kategorie téměř ohrožených do kategorie ohrožených podle expertů odráží sílící dopady klimatické změny. Ta postihuje zejména druhy životně závislé na mořském ledu v Antarktidě, jehož ubývá.
10. 4. 2026
