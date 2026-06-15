Polsko nedodalo Ukrajině stíhačky MiG-29, protože mu prý neposkytla své drony


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Polsko doposud nedodalo Ukrajině své dosluhující bojové letouny MiG-29, protože mu neposkytla své dronové technologie. V polské rozhlasové stanici Radio Zet to řekl náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. O předání dalších letounů zemi bránící se ruské agresi se v Polsku mluvilo na přelomu loňského a letošního roku.

V prosinci polský generální štáb informoval, že se s Ukrajinou jedná o předání strojů MiG-29, jejichž životnost se chýlí ke konci. Náměstek ministra obrany Pawel Zalewski v té době řekl, že by mohlo jít až o devět strojů. Polsko jich vlastní čtrnáct a modernizovat je nebude, protože je nahrazuje moderními americkými a jihokorejskými letouny.

Polský vicepremiér a šéf resortu obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tehdy zdůrazňoval, že půjde o dobrou věc pro polskou armádu, protože výměnou získá dronové a raketové technologie.

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Polské stíhačky MiG-29

Pokud jde o bojové využívání dronů a obranu před nimi, patří ukrajinská armáda k nejpokročilejším na světě. Své zkušenosti předala v uplynulých měsících i zemím Perského zálivu, na které v reakci na americké a izraelské údery útočily nepilotované letouny vysílané Íránem a jeho spojenci.

„Dialog mezi Polskem a Ukrajinou pokračuje,“ řekl v pondělí Tomczyk. „Poláci to řekli jasně: v souvislosti s tím, že budujeme svoje vlastní dronové kapacity, bychom chtěli využít ukrajinské kapacity. Pokud ta věc bude dotažená, Ukrajině techniku samozřejmě předáme,“ uvedl. Dodal ale, že „v této věci se nic nezměnilo a věc dotažená nebyla“. Kdy by mohly být polské MiGy-29 dopraveny na Ukrajinu, tak není jasné.

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Polský premiér Donald Tusk (uprostřed vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u Památníku padlých obránců Ukrajiny v Kyjevě, 5. února 2026

Server onet.pl píše, že tyto bojové letouny vyráběné původně v Sovětském svazu se pro Ukrajinu ve válce s Ruskem staly jedním z nejdůležitějších strojů. Ukrajinské letectvo na nich používá západní výzbroj a v posledních měsících úspěšně útočí na ruskou pěchotu s nasazením francouzských pum HAMMER.

Slovensko a Polsko v roce 2023 předaly Ukrajině necelé tři desítky letounů MiG-29 navzdory tomu, že Rusko varovalo, že takový krok pro něj bude překročením „červené linie“, tedy že ho bude považovat za záminku k vyostření konfliktu. Slovenské letectvo stroje MiG-29 předčasně přestalo využívat v roce 2022 a Bratislava se dohodla s Českem a Polskem na pomoci při zajištění slovenského vzdušného prostoru.

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