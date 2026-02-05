Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polsko připravuje nový balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 200 milionů zlotých (přes 1,1 miliardy korun), který bude tvořit především obrněná technika. Podle agentury Reuters a deníku Rzeczpospolita to ve čtvrtek v Kyjevě řekl polský premiér Donald Tusk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena vyměnit své drony za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29.

„Finišujeme přípravu 48. balíčku. Bude mít hodnotu 200 milionů zlotých a bude se skládat převážně z obrněné techniky,“ řekl novinářům polský ministerský předseda, který přijel do Kyjeva ráno a během dne jednal se Zelenským.

Dále podle Reuters uvedl, že Varšava by mohla Ukrajině kdykoliv poskytnout stíhačky MiG-29, ale podle Zelenského by Kyjev mohl urgentněji potřebovat jinou protivzdušnou obranu. „Dnes neodpovím na otázku prezidenta Zelenského, zda by místo MiGů mohlo přijít v úvahu jiné vybavení. Zítra budu hovořit s ministrem obrany a generály,“ uvedl Tusk.

Zelenskyj podle Reuters na tiskové konferenci s Tuskem zmínil, že Ukrajina je připravena nabídnout své bezpilotní letouny výměnou za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29. Řekl rovněž, že s premiérem jednal o rozvoji propojení elektrické sítě mezi Polskem a Ukrajinou, jejíž energetický systém poničilo Rusko svými vzdušnými údery.

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech
Trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska v Abú Dhabí (snímek ze 4. 2. 2025)

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce hlavně zlomit morálku Ukrajinců.

Nedávno do Kyjeva dorazila podpora z Polska v podobě generátorů, které pocházejí ze státních zdrojů i z veřejných darů, napsal polský portál Onet. Polsko patří k nejdůležitějším a nejpevnějším spojencům Ukrajiny od začátku ruské invaze do země. Tuska na současné cestě podle polských médií doprovází ministr financí Andrzej Domański, jenž připravuje mezinárodní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny, která se má konat v červnu v Gdaňsku.

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti
Ukrajinští záchranáři zasahovali po ostřelování Kyjeva

Výběr redakce

Írán zadržel dva zahraniční tankery

Írán zadržel dva zahraniční tankery

před 19 mminutami
Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

před 49 mminutami
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

11:13Aktualizovánopřed 51 mminutami
Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

před 56 mminutami
Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

před 1 hhodinou
Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

před 1 hhodinou
Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
15:24Aktualizovánopřed 11 mminutami

Írán zadržel dva zahraniční tankery

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP.
před 19 mminutami

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) používá mobilní aplikace na rozpoznávání obličejů migrantů i amerických občanů, informovala média. Jejich software využívá umělou inteligenci a databáze s více než miliardou záznamů. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) podle médií disponuje i nástroji pro sledování pohybu lidí přes jejich telefony. Proti krokům ICE se vymezili demokratičtí zákonodárci, ale úřad koncem ledna poptal další sledovací technologie.
před 49 mminutami

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ruskem napadené Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub. Žalobce letos v lednu potvrdil dřívější rozhodnutí policejního vyšetřovatele o zastavení vyšetřování, plyne z vyjádření bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remety. Exministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati) to uvítal. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) naopak tvrdí, že prokuratura vstoupila do politického souboje na straně opozice.
před 56 mminutami

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko připravuje nový balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 200 milionů zlotých (přes 1,1 miliardy korun), který bude tvořit především obrněná technika. Podle agentury Reuters a deníku Rzeczpospolita to ve čtvrtek v Kyjevě řekl polský premiér Donald Tusk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena vyměnit své drony za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29.
před 1 hhodinou

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský vojenský soud poslal na doživotí do vězení bývalého vůdce mezinárodně neuznané karabašské republiky Arajika Harutjunjana a další někdejší představitele Náhorního Karabachu, které shledal vinnými z řady zločinů. Některým bývalým separatistickým vůdcům vyměřil vysoké tresty. S odvoláním na státní média to napsala agentura AFP, podle níž Arménie požaduje propuštění odsouzených. Harutjunjanova obhajoba podle agentury Reuters obvinění i verdikt odmítla.
před 1 hhodinou

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 2 hhodinami
Načítání...