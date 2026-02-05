Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko připravuje nový balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 200 milionů zlotých (přes 1,1 miliardy korun), který bude tvořit především obrněná technika. Podle agentury Reuters a deníku Rzeczpospolita to ve čtvrtek v Kyjevě řekl polský premiér Donald Tusk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena vyměnit své drony za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29.
„Finišujeme přípravu 48. balíčku. Bude mít hodnotu 200 milionů zlotých a bude se skládat převážně z obrněné techniky,“ řekl novinářům polský ministerský předseda, který přijel do Kyjeva ráno a během dne jednal se Zelenským.
Dále podle Reuters uvedl, že Varšava by mohla Ukrajině kdykoliv poskytnout stíhačky MiG-29, ale podle Zelenského by Kyjev mohl urgentněji potřebovat jinou protivzdušnou obranu. „Dnes neodpovím na otázku prezidenta Zelenského, zda by místo MiGů mohlo přijít v úvahu jiné vybavení. Zítra budu hovořit s ministrem obrany a generály,“ uvedl Tusk.
Zelenskyj podle Reuters na tiskové konferenci s Tuskem zmínil, že Ukrajina je připravena nabídnout své bezpilotní letouny výměnou za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29. Řekl rovněž, že s premiérem jednal o rozvoji propojení elektrické sítě mezi Polskem a Ukrajinou, jejíž energetický systém poničilo Rusko svými vzdušnými údery.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce hlavně zlomit morálku Ukrajinců.
Nedávno do Kyjeva dorazila podpora z Polska v podobě generátorů, které pocházejí ze státních zdrojů i z veřejných darů, napsal polský portál Onet. Polsko patří k nejdůležitějším a nejpevnějším spojencům Ukrajiny od začátku ruské invaze do země. Tuska na současné cestě podle polských médií doprovází ministr financí Andrzej Domański, jenž připravuje mezinárodní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny, která se má konat v červnu v Gdaňsku.