Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo na síti Telegram ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko dle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba dopoledne na telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
Ukrajinská protivzdušná obrana podle předběžných informací sestřelila či prostředky elektronického boje zneškodnila 156 bezpilotních strojů. Letectvo rovněž sdělilo, že má z šestnácti míst hlášení o dopadech raket a dronů. Na dalších sedmi místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
Klyčko upřesnil, že drony v Kyjevě zasáhly bytové domy a že v jednom případě trosky bezpilotního stroje dopadly na střechu kancelářské budovy, kde způsobily požár.
V okrese Šostka v Sumské oblasti se dle Kuleby dostala pod palbu zaměstnankyně železnice, která měla službu v jedné ze stanic. Po útoku ji zdravotníci museli ošetřit. Zasažen byl rovněž takzvaný Vagon neporazitelnosti, kde mají místní obyvatelé možnost se ohřát.
„Nehledě na útok, jakmile to bezpečnostní situace umožnila, železničáři opět obnovili vlakový provoz,“ podotkl Kuleba. Vicepremiér dodal, že útokům čelila i energetická infrastruktura v Sumské oblasti.
Letectvo ráno varovalo, že ruský útok nadále pokračuje a že drony jsou stále v ukrajinském vzdušném prostoru. Nově letectvo také ohlásilo riziko dalšího balistického útoku, další podrobnosti k němu ale neuvedlo. Sdělilo rovněž, že ve frontových oblastech ruské síly nasadily letecké pumy KAB, mimo jiné v Charkovské a Doněcké oblasti.
Ukrajina se rozsáhlé ruské vojenské agresi brání se západní pomocí už takřka čtyři roky, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty v napadené zemi padaly hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasáhli energetický sektor, a Ukrajinci se proto ocitali bez tepla a elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce hlavně zlomit morálku Ukrajinců.