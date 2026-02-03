Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Ruské síly v úterý brzy ráno zaútočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, druhé největší město Charkov a další místa, informuje agentura Reuters. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu. Úřady hlásí čtyři zraněné. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení téměř čtyřleté ruské války. Rozhovory se odehrají ve Spojených arabských emirátech.

V Kyjevě, kde noční teploty klesly téměř na minus 20 stupňů Celsia, svědci dle Reuters po půlnoci hlásili hlasité výbuchy a uvedli, že byly nasazeny rakety i drony. Útoky způsobily škody v pěti čtvrtích, zasáhly tři bytové domy a budovu, v níž sídlí mateřská škola, upřesnil Tymur Tkačenko, šéf vojenské správy města.

Videa zveřejněná na sociálních sítích mimo jiné ukazují, jak plameny pohltily byt v jednom z vyšších pater kyjevského paneláku. Letecký poplach trval více než pět hodin, píše Reuters.

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům
Polní kuchyně před vytápěnými stany na kyjevském sídlišti (25. ledna 2026)

Série masivních útoků na ukrajinské hlavní město od Nového roku odřízla od dodávek elektřiny a tepla stovky bytových domů,záchranné týmy se v pondělí stále snažily obnovit topné systémy.

Moratorium o neútočení

Aktuální útoky se také časově kryjí s moratoriem na útoky na energetickou infrastrukturu, které přijaly Rusko i Ukrajina na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Moskva dle Reuters uvedla, že toto příměří skončilo v neděli, zatímco Kyjev prohlásil, že bude trvat po dobu jednoho týdne počínaje 30. lednem.

V pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko v předchozích 24 hodinách neútočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu raketami ani drony, ale že energetická zařízení v blízkosti frontové linie byla vystavena neustálému ruskému ostřelování.

Útok na Charkov

Starosta Charkova Ihor Terechov k aktuálním ruským úderům sdělil, že byly zaměřeny na energetickou infrastrukturu, a vyzval k přijetí tvrdých opatření, aby nedošlo k zamrznutí topných systémů. Z 820 bytových domů zásobovaných jednou tepelnou elektrárnou bylo nutné vypustit chladicí kapalinu, informuje Reuters.

„Cíl je zřejmý: způsobit maximální škody a nechat město bez topení v silných mrazech,“ napsal k ruským útokům Terechov na Telegramu.

Ukrajinský veřejnoprávní vysílatel Suspilne také sdělil, že ruské útoky přerušily dodávky elektřiny ve dvou městech v Charkovské oblasti – Izjumu a Balakliji – a zasáhly dva bytové domy v severním městě Sumy.

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu
Lidé v kyjevském metru, které kvůli blackoutu přerušilo provoz

Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle, ač to Moskva opakovaně popírá.

V sobotu se v Miami konala schůzka Kirilla Dmitrijeva, který je vyslancem ruského vůdce Vladimira Putina, s americkou delegací vedenou zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. Podle Witkoffa bylo jednání o dosažení mírového řešení války na Ukrajině „produktivní a konstruktivní“.

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

Ruské síly v úterý brzy ráno zaútočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, druhé největší město Charkov a další místa, informuje agentura Reuters. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu. Úřady hlásí čtyři zraněné. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení téměř čtyřleté ruské války. Rozhovory se odehrají ve Spojených arabských emirátech.
před 1 hhodinou

