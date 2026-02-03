Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

Ruské síly v úterý brzy ráno zaútočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, druhé největší město Charkov a další místa, informuje agentura Reuters. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu. Úřady hlásí čtyři zraněné. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení téměř čtyřleté ruské války. Rozhovory se odehrají ve Spojených arabských emirátech.
V Kyjevě, kde noční teploty klesly téměř na minus 20 stupňů Celsia, svědci dle Reuters po půlnoci hlásili hlasité výbuchy a uvedli, že byly nasazeny rakety i drony. Útoky způsobily škody v pěti čtvrtích, zasáhly tři bytové domy a budovu, v níž sídlí mateřská škola, upřesnil Tymur Tkačenko, šéf vojenské správy města.
Videa zveřejněná na sociálních sítích mimo jiné ukazují, jak plameny pohltily byt v jednom z vyšších pater kyjevského paneláku. Letecký poplach trval více než pět hodin, píše Reuters.
Série masivních útoků na ukrajinské hlavní město od Nového roku odřízla od dodávek elektřiny a tepla stovky bytových domů,záchranné týmy se v pondělí stále snažily obnovit topné systémy.
Moratorium o neútočení
Aktuální útoky se také časově kryjí s moratoriem na útoky na energetickou infrastrukturu, které přijaly Rusko i Ukrajina na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Moskva dle Reuters uvedla, že toto příměří skončilo v neděli, zatímco Kyjev prohlásil, že bude trvat po dobu jednoho týdne počínaje 30. lednem.
V pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko v předchozích 24 hodinách neútočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu raketami ani drony, ale že energetická zařízení v blízkosti frontové linie byla vystavena neustálému ruskému ostřelování.
Útok na Charkov
Starosta Charkova Ihor Terechov k aktuálním ruským úderům sdělil, že byly zaměřeny na energetickou infrastrukturu, a vyzval k přijetí tvrdých opatření, aby nedošlo k zamrznutí topných systémů. Z 820 bytových domů zásobovaných jednou tepelnou elektrárnou bylo nutné vypustit chladicí kapalinu, informuje Reuters.
„Cíl je zřejmý: způsobit maximální škody a nechat město bez topení v silných mrazech,“ napsal k ruským útokům Terechov na Telegramu.
Ukrajinský veřejnoprávní vysílatel Suspilne také sdělil, že ruské útoky přerušily dodávky elektřiny ve dvou městech v Charkovské oblasti – Izjumu a Balakliji – a zasáhly dva bytové domy v severním městě Sumy.
Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle, ač to Moskva opakovaně popírá.
V sobotu se v Miami konala schůzka Kirilla Dmitrijeva, který je vyslancem ruského vůdce Vladimira Putina, s americkou delegací vedenou zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. Podle Witkoffa bylo jednání o dosažení mírového řešení války na Ukrajině „produktivní a konstruktivní“.
