Podle ruských interních dokumentů invazní síly za poslední rok omylem shodily téměř čtyřicet klouzavých bomb na vlastní území. S největší pravděpodobností se tak stalo kvůli nefunkčním naváděcím systémům. Některé bomby zasáhly i město Bělgorod s populací zhruba čtyř set tisíc obyvatel. Informaci původně zachytila ukrajinská rozvědka a předala ji deníku The Washington Post.

Podle dokumentu, který získal deník The Washington Post, dopadlo v období od dubna 2023 do dubna 2024 do Bělgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou nejméně osmatřicet bomb, z nichž většina nevybuchla.

Nejméně čtyři bomby dopadly na samotné město Bělgorod, regionální centrum s přibližně čtyřmi sty tisíci obyvateli. Dalších sedm bylo nalezeno v blízkém okolí. Nejvíce, jedenáct, jich spadlo v pohraniční oblasti Grajvoron, kde se některé nepodařilo zajistit kvůli „obtížné operativní situaci“.