Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce

Více než 1100 výškových obytných budov v Kyjevě zůstane bez tepla ještě přinejmenším dva měsíce kvůli kritickému poškození teplárny po nedávném ruském útoku na ukrajinskou metropoli. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Klyčko. Kvůli ruským útokům je bez dodávek tepla i přibližně sto tisíc rodin v Charkově, uvedl ministr energetiky Denys Šmyhal.
„Odborníci dospěli k závěru, že objekt utrpěl kritické poškození a oprava jeho systémů a vybavení bude trvat nejméně dva měsíce – pokud nepřítel nepodnikne další ničivé údery,“ napsal Klyčko na sociální síti Telegram. Poškozená Darnycká teplárna na východě metropole vyhřívala více než 1100 výškových obytných budov ve dvou kyjevských čtvrtích.
Hlavní město od začátku letošního roku čelilo čtyřem rozsáhlým ruským útokům. Třikrát ve čtvrtích na levém břehu Dněpru zůstalo bez tepla okolo šesti tisíc výškových obytných budov. Po útoku z noci na úterý 3. února se tak stalo v případě více než tisícovky budov, o kterých nyní píše Klyčko, podotkl server BBC News.
Energetici v Charkově podle Šmyhala pracují nepřetržitě na obnovení dodávek elektřiny a tepla, ale škody jsou značné.
„Jako scéna z apokalyptického filmu“
Útok na ukrajinskou energetiku v noci na 3. února byl největší od začátku roku. Rusové se při něm zaměřili na osm regionů. V Charkově poškodili teplárnu a dvě transformátorové stanice, což vyvolalo stav nouze, připomněl server Ukrajinska pravda. Rusové podle ukrajinského letectva vyslali proti Ukrajině 450 dronů a 71 raket a střel s plochou dráhou letu.
Darnycká teplárna, postavená v 50. a v 60. letech minutého století, kdy Ukrajina byla součástí Sovětského svazu, zásobovala teplem téměř 300 tisíc obyvatel Kyjeva až do ruského útoku z 3. února, kdy ji téměř úplně zničily ruské rakety. „Bylo to jako scéna z apokalyptického filmu,“ řekla agentuře AFP po návštěvě zasaženého objektu velvyslankyně Evropské unie v Kyjevě Katarína Mathernová.
Rusko již měsíce útočí na ukrajinskou energetiku, což vyvolalo nejhorší krizi v tomto odvětví od plnohodnotné invaze ruských vojsk v únoru 2022. Statisíce ukrajinských domácností opakovaně zůstaly bez světla a tepla. Nejnovější ruské údery připadly na nejchladnější zimu od začátku války, kdy teploty v Kyjevě klesly pod dvacet stupňů pod nulou.
Mráz trvá
Ukrajinskou metropoli ve čtvrtek pokrývala silná vrstva sněhu a teploměry ukazovaly minus šest stupňů Celsia. Meteorologové předpovídají, že mrznout bude i příští týden.
Kyjev, který měl před válkou přibližně tři miliony obyvatel, má tři velké elektrárny, které dodávají elektřinu a teplo. Každou z nich opakovaně poškodily ruské útoky. Ve městě jsou také stovky menších kotelen, jež zajišťují teplo obyvatelům a firmám, dodala AFP.