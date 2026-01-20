„Jen ať nepadají bomby.“ Z Kyjeva za leden kvůli výpadkům odešlo na 600 tisíc lidí

Kvůli výpadkům proudu, tepla a vody, způsobenými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu, platí na Ukrajině nouzový stav. Například na levém břehu Kyjeva jsou domy, které nemají teplo už jedenáct dní. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klyčka město za leden opustilo 600 tisíc lidí.
Ukrajinské hlavní město si přitom ještě neporadilo s následky posledních dvou útoků. Ve dne i v noci týmy opravují lokální poruchy. Jedním ze sekundárních problémů mrazů a odstávek proudu jsou i prasklá vodovodní potrubí. Lidé často žijí v nejistotě, kdy se dočkají nápravy.
Ruské údery míří nejvíce na levý břeh hlavního města. V důsledku útoků je bez dodávek elektřiny, tepla a vody třeba i ukrajinský parlament. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko uvedl, že z města za tento měsíc odešlo 600 tisíc lidí, tedy přibližně každý pátý obyvatel. Klyčko sám občany k evakuaci vyzval po ruských úderech z 9. ledna.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý večer uvedl, že v Kyjevě je milion lidí bez elektřiny a více než čtyři tisíce domů bez tepla. Domáhal se prý od vlády seznamu opatření, která by zlepšila situaci.
Lidé se uchylují do stanic nezlomnosti
V celé zemi funguje přes deset a půl tisíce takzvaných stanic nezlomnosti. Své vagóny pro lidi v nouzi poskytla také ukrajinská železnice. Vláda hodlá některá místa vybavit lůžky, aby tam mohli i přenocovat.
„Sedím tu už čtyři hodiny. Zůstanu tu tak do sedmi večer a pak nevím, co budu dělat. Pojedu k někomu známému na vesnici,“ řekla Ljuba žijící v obci Brovary u Kyjeva, která tráví den v jednom z vagónů.
„Čtyři hodiny světlo máme, dalších pět nebo šest už není, ale víceméně to jde. Máme baterky. Vydržíme. Jen ať nepadají bomby,“ dodala Taťjana, také žijící v Brovarech.
„Lidé si zvykají, přežívají. Když není světlo, jsou výpadky, v oknech lidí se stejně svítí, takže mají třeba diody, akumulátory, tedy to, kdo co zvládne sehnat,“ uvedl obyvatel pravého břehu Kyjeva Ihor.
Nezlomnost lidí se ukázala na břehu Dnipra. I když teploměr ukazoval minus patnáct stupňů Celsia a lidé jsou unavení neustálými výpadky proudu, tepla a vody, přesto se někteří na pravoslavný svátek Zjevení Páně přišli vykoupat do studené řeky.
Podle ukrajinské energetické společnosti Ukrenergo je aktuálně nejtěžší situace v metropoli a v Kyjevské oblasti a v místech v blízkosti fronty v Charkovské, Sumské a Doněcké oblasti. Nelehká je situace také v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Rusko „podniklo komplexní útok, při kterém poškodilo výrobní objekty i přenosové a distribuční sítě“, uvedla společnost Ukrenergo.
