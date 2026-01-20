Ruský útok na Kyjev narušil dodávky elektřiny a vody

Ruský dronový a raketový útok na Kyjev způsobil výpadky elektřiny a narušil dodávky vody, úderům čelila i další místa, například v Kyjevské oblasti zahynul nejméně jeden člověk, informovala agentura Reuters.
Šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk informoval o zabitém padesátiletém muži. Uvedl, že ruský útok poškodil rovněž areál dvou čerpacích stanic.
Ve východoukrajinském Dnipru noční útok zranil dvě seniorky, způsobil požár a poničeny byly budovy firem, městská infrastruktura i automobily, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na sociálních sítích.
V Kyjevě přerušeny dodávky elektřiny i vody
Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko v příspěvku na telegramu uvedl, že úder na pravém břehu řeky Dněpr narušil v ukrajinské metropoli dodávky elektřiny i vody. Dodal, že zasažena byla nerezidenční budova a jeden člověk byl zraněn. Ve městě je podle serveru listu Ukrajinska pravda nyní bez tepla přes pět tisíc činžovních domů. U skoro osmdesáti procent z těchto staveb to není poprvé, kdy byly od dodávek tepla po ruském útoku odpojeny.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že byl poškozen sklad a několik automobilů vzplálo.
Rusko plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo v únoru 2022 a rozpoutalo tak největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku obyvatel napadené země, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a leckdy i vody.