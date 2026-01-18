Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj


před 1 hhodinou

Ruský dronový úder na Ukrajinu v noci na neděli zabil dva lidi a desítky dalších kvůli němu utrpěly zranění, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dříve v neděli informoval starosta Charkova Ihor Terechov o zabité dvacetileté ženě a několika zraněných. Další čtyři lidé utrpěli zranění při ruských útocích v Sumské oblasti. Poškozeno bylo přinejmenším patnáct obytných budov.

„Desítky lidí utrpěly zranění, včetně dítěte. Zatím víme o dvou obě obětech,“ napsal Zelenskyj, podle kterého zaútočila Moskva v noci na neděli na Sumskou, Charkovskou, Dněpropetrovskou, Záporožskou, Chmelnyckou a Oděskou oblast. Kyjevu se podařilo z 201 ruských dronů zlikvidovat 167, uvedla ukrajinská protivzdušná obrana.

„Jsou informace o jedné zabité osobě v důsledku nepřátelského dronového útoku na obytný dům,“ informoval starosta Charkova Ihor Terechov na platformě telegram v brzkých ranních hodinách. Šéf oblastní správy Oleh Syněhubov podle AFP později uvedl, že ženu zabil dron, který narazil do budovy, a další ženu zranil. Na místě následně vypukl požár.

Při vzdušném útoku na obytnou čtvrť v Sumské oblasti utrpěly zranění tři ženy a sedmileté dítě, sdělila podle AFP místní záchranná služba. Podle předběžných údajů bylo při ruských úderech poškozeno nejméně patnáct obytných budov. Ruské útoky v Oděské oblasti podle úřadů cílily na kritickou infrastrukturu. Nebyly tam zaznamenány žádné oběti.

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal
Ukrajinská elektrárna zasažená ruským dronem

Útoky hlásí i Rusko

Ruské ministerstvo obrany píše o zneškodnění 63 ukrajinských bezpilotních letounů. Kyjev podle Moskvy útočil například v Bělgorodské, Astrachaňské nebo Kurské oblasti. Ve městě Beslan v Severní Osetii na jihu Ruska dopadl ukrajinský dron na obytný dům a způsobil zranění třem lidem, tvrdí šéf regionu Sergej Menjajlo. Ukrajinský útok si podle něho nevyžádal žádné oběti na životech.

V Ruskem okupované části Záporožské oblasti zůstává podle Moskvou dosazeného gubernátora Jevgenije Valického po ukrajinském útoku přes dvě stě tisíc domácností bez elektřiny. Na obnově elektřiny úřady pracují, zatím se ji podařilo zprovoznit v části města Melitopolu, dodal.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ty shodně popírají, že by drony na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů.

Ukrajinská delegace vyjednávačů v sobotu přicestovala do Spojených států, kde měla v plánu jednat s Američany o bezpečnostních zárukách a o poválečném rozvoji. Sobotního jednání se měl účastnit předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov, šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov a předseda poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davyd Arachamija. Americkou stranu měl zastupovat zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner a náměstek ministra obrany Dan Driscoll. O tomto jednání zatím nejsou k dispozici informace.

