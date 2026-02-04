Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí


Nejméně sedm lidí zabily a osm zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Rusové podle něj ostřelovali místo kazetovou municí a zasáhli trh, kde se ráno běžně shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, píše server Ukrajinska pravda. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti.

„Konečný počet obětí tohoto útoku zatím nebyl stanoven,“ upozornil Filaškin v souvislosti s úderem na Družkivku a obvinil Rusko ze spáchání dalšího válečného zločinu. „Kromě toho nepřítel na Družkivku shodil také dvě letecké bomby. Poškozena byla průmyslová zóna, tři výškové budovy a tři soukromé domy,“ informoval.

Obyvatele Doněcké oblasti vyzval, aby se evakuovali do bezpečnějších regionů. Doněcká oblast se nachází na východě Ukrajiny a prochází jí frontová linie. Místní činitelé informují o civilních obětech bojů relativně často.

Následky ruského útoku v Kyjevě

Oběti jsou hlášeny i jinde

Také úřady v Chersonské oblasti pravidelně informují o obětech ruských útoků na region a jeho správní centrum Cherson. Ruské ostřelování připravilo v Chersonu ve středu ráno o život muže, který se v době dělostřelby nacházel na ulici, uvedla prokuratura. O něco později podle ní Rusové zaútočili dronem na vůz záchranářů v obci Oleksandrivka, přičemž zabili zdravotní sestru a zranili řidiče.

V Dněpropetrovské oblasti ruský dronový útok ráno zabil osmašedesátiletou ženu a osmatřicetiletého muže, napsala AFP s odvoláním na šéfa regionální správy Mykolu Lukašuka.

Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí

Agentura zároveň upozornila, že naopak ukrajinský dronový útok na téměř zcela okupovanou Luhanskou oblast na východě země podle místních úřadů v úterý večer zabil mladého muže a mladou ženu.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a obě strany podle agentury Reuters popírají, že by útočily na civilisty. OSN ale potvrdila, že v rusko-ukrajinské válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Upozorňuje přitom, že skutečné počty zabitých budou pravděpodobně vyšší, než se jejím pracovníkům podařilo ověřit. Většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská invazní armáda.

Premiér Indie Naréndra Módí

