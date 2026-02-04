Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí

Nejméně sedm lidí zabily a osm zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Rusové podle něj ostřelovali místo kazetovou municí a zasáhli trh, kde se ráno běžně shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, píše server Ukrajinska pravda. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti.
„Konečný počet obětí tohoto útoku zatím nebyl stanoven,“ upozornil Filaškin v souvislosti s úderem na Družkivku a obvinil Rusko ze spáchání dalšího válečného zločinu. „Kromě toho nepřítel na Družkivku shodil také dvě letecké bomby. Poškozena byla průmyslová zóna, tři výškové budovy a tři soukromé domy,“ informoval.
Obyvatele Doněcké oblasti vyzval, aby se evakuovali do bezpečnějších regionů. Doněcká oblast se nachází na východě Ukrajiny a prochází jí frontová linie. Místní činitelé informují o civilních obětech bojů relativně často.
Oběti jsou hlášeny i jinde
Také úřady v Chersonské oblasti pravidelně informují o obětech ruských útoků na region a jeho správní centrum Cherson. Ruské ostřelování připravilo v Chersonu ve středu ráno o život muže, který se v době dělostřelby nacházel na ulici, uvedla prokuratura. O něco později podle ní Rusové zaútočili dronem na vůz záchranářů v obci Oleksandrivka, přičemž zabili zdravotní sestru a zranili řidiče.
V Dněpropetrovské oblasti ruský dronový útok ráno zabil osmašedesátiletou ženu a osmatřicetiletého muže, napsala AFP s odvoláním na šéfa regionální správy Mykolu Lukašuka.
Agentura zároveň upozornila, že naopak ukrajinský dronový útok na téměř zcela okupovanou Luhanskou oblast na východě země podle místních úřadů v úterý večer zabil mladého muže a mladou ženu.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a obě strany podle agentury Reuters popírají, že by útočily na civilisty. OSN ale potvrdila, že v rusko-ukrajinské válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Upozorňuje přitom, že skutečné počty zabitých budou pravděpodobně vyšší, než se jejím pracovníkům podařilo ověřit. Většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská invazní armáda.