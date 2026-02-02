Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí


Americký prezident Donald Trump po telefonátu s indickým lídrem Naréndrou Módím uvedl, že Módí souhlasil s tím, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení ruské války na Ukrajině. Nové Dillí a Washington si vzájemně sníží cla, dodal šéf Bílého domu. Módí posléze uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.

Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci tvrdil, že tento pokles je pouze dočasný a že Rusko plánuje vývoz navýšit.

„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Některé indické rafinerie se chystají na odklon od ruské ropy, píše Reuters
Prezident USA Donald Trump a indický premiér Naréndra Módí při setkání ve Washingtonu v únoru 2025

Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení tarify zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump nyní napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18.

Nejmenovaný činitel Bílého domu podle agentury Reuters krátce poté upřesnil a doplnil, že USA zcela ruší 25procentní dovozní přirážku zavedenou kvůli ruské ropě a sníží na 18 procent dříve zavedená cla, která Trump označuje za reciproční.

Módí: Indie podporuje Trumpovy mírové snahy

„Jsem potěšen, že produkty vyrobené v Indii budou nyní mít clo snížené na 18 procent. Velký dík prezidentu Trumpovi jménem 1,4 miliardy obyvatel Indie za toto úžasné oznámení,“ napsal Módí na síti X. Indie dle něj plně podporuje Trumpovy mírové snahy a doufá, že spolupráce obou velkých ekonomik bude ku prospěchu jejich obyvatel.

Módí také podle šéfa Bílého domu slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů. Trump uvedl, že tyto nákupy ještě navýší závazek odebírat „za více než 500 miliard dolarů americké energie, technologie, zemědělské zboží, uhlí a mnoho dalších produktů“.

Trump zdvojnásobí clo na dovoz z Indie
Donald Trump

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

Vláda podpořila odklad začátku vyplácení superdávky

Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel

Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Přibyla

Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Přibyla

Rozpočet byl v lednu v přebytku 32,4 miliardy, výdaje omezilo provizorium

Rozpočet byl v lednu v přebytku 32,4 miliardy, výdaje omezilo provizorium

Japonsko masivně zbrojí. Vztahy s Čínou jsou nejhorší od války

Japonsko masivně zbrojí. Vztahy s Čínou jsou nejhorší od války

