Některé indické rafinerie se chystají na odklon od ruské ropy, píše Reuters

16. 10. 2025

Některé indické rafinerie se připravují na omezení dovozu ruské ropy. Píše to agentura Reuters s odkazem na své zdroje obeznámené se situací. Prezident USA Donald Trump předtím oznámil, že mu indický premiér Naréndra Módí slíbil, že země přestane ruskou ropu nakupovat. Spojené státy chtějí ke stejnému rozhodnutí přesvědčit i Čínu. Moskva doufá, že obchod bude pokračovat.

Trump na zboží z Indie, která je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil kvůli masivním nákupům ruské ropy 50procentní cla. Z Ruské federace nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny – proti méně než jednomu procentu před válkou.

Šéf Bílého domu teď měl dostat slib, že Dillí svůj přístup změní. „Neměl jsem radost z toho, že Indie kupovala (ruskou) ropu a on mě ujistil, že nebudou kupovat ropu z Ruska. Je to velký krok,“ tvrdí Trump, podle něhož Dillí s nákupy přestane v krátké době. Módího nazval „velkým přítelem“.

Dillí mluví o diverzifikaci

Módí se k věci zatím veřejně nevyjádřil. Indická diplomacie ve čtvrtek sdělila, že země v případě energií „upřednostňuje zájmy spotřebitelů“ a že s cílem splnit tržní podmínky „rozšíří a diverzifikuje zdroje ropných produktů“, napsal server The Hindu.

Některé indické rafinerie se už připravují na omezení dovozu ruské ropy, nejspíš od prosince, jelikož objednávky na listopad již byly zadány, sdělily agentuře Reuters ve čtvrtek tři zdroje obeznámené se situací. Ceny ropy po Trumpově prohlášení ve čtvrtek vzrostly přibližně o jedno procento, napsala agentura Reuters.

Indické státní rafinerie pozastavily po Trumpových hrozbách nákup ruské ropy
Rosněfť

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko spoléhá na oficiální prohlášení Dillí a Pekingu. Moskva je podle Peskova schopna dodávat vysoce kvalitní ropu za nižší ceny zemím, které se americký prezident snaží přesvědčit, aby přestaly nakupovat ruskou surovinu. Pokud by jim bylo odepřeno právo kupovat si, co chtějí, šlo by podle něj o porušení principů volného obchodu.

Agentura v srpnu napsala, že Indie tím, že po zahájení plnohodnotné ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard korun). Vysoká americká cla na dovoz do USA tyto zisky ale rychle smažou, píše Reuters. Obchodní jednání mezi Indií a USA probíhají již měsíce s cílem uzavřít dohodu do listopadu, poznamenal web The Hindustan Times.

Tlak na Peking i Evropu

Americký prezident opakovaně apeloval na evropské spojence, aby také zavedli vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války. Pokud tak učiní, je prý připraven uvalit sankce na Moskvu, což zatím neudělal.

Washington zároveň naléhá na evropské státy, které „černé zlato“ z Ruska stále dovážejí, aby přestaly. Ministři energetiky EU mají rozhodnout v nejbližších dnech o ukončení dovozu ruských energetických surovin do roku 2028.

Indie se vzepřela Trumpovi. Ruské ropy se nevzdá, píše NYT
Logo ruské ropné společnosti Rosněfť

Ruská ropa není pro Indy nenahraditelná. Asijské země mohou teoreticky dovážet surovinu z jiných států, jako je Brazílie, Kanada, Emiráty, upozornil v létě vedoucí stálé komise pro paliva Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

„Je tu ale i faktor, který byl i v západních zemích, že ruskou ropu musí nahradit rafinerie určitými technologickými úpravami na ropy z jiných destinací, které jsou kvalitativně mírně odlišné,“ sdělil expert.

Indická „neutralita“

Dillí dosud nepřistoupilo k oficiálnímu odsouzení ruské vojenské agrese na Ukrajině. Země se také zdržela hlasování v případě všech klíčových rezolucí o Ukrajině v OSN, jež odsuzovaly postup Kremlu. Asijská velmoc zároveň opakovaně zdůraznila potřebu mírového řešení konfliktu.

Indická zahraniční politika je tradičně konzervativní, vysvětlil dříve webu ČT24 postoj Dillí indolog Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy. Počátky politických a strategických vazeb Indie na Rusko se datují do dob studené války.

„Ne úplně rychle hodí přes palubu někoho, s kým byla v partnerství, a vztah k Sovětskému svazu a posléze k Rusku od devadesátých let byl vždy mimořádně nadstandardní. Sovětský svaz vždy hájil zájmy Indie na mezinárodní scéně. Kdykoli se třeba v Radě bezpečnosti objevilo téma Kašmíru, Sověti to vetovali. A Rusko to dělá dodnes. Na druhou stranu Indie podporovala některé sovětské a pak ruské zájmy. Když třeba Sovětský svaz v roce 1956 vtrhnul do Maďarska, tak to Indové neodsoudili, totéž okupace Československa v roce 1968,“ připomíná expert.

Pokud jde o postavení země na mezinárodní scéně, Indie premiéra Módího hlavně nechce být na nikom závislá, protože se považuje za jednu z mocností a přeje si multilaterální svět, konstatoval Štipl. „Říká se tomu autonomní strategie, kdy razí ryze svoji pragmatickou zahraniční politiku, která je opřená o to, že se považují za velký stát, kterému bylo v devatenáctém století uškozeno, když se s ním přestalo počítat jako s klíčovou velmocí, a teď o to znovu stojí,“ popisuje expert.

Módí objímal Putina. Jde o ropu, zbraně i vztahy s Čínou
Indický premiér Naréndra Módí v objetí s ruským vládcem Vladimirem Putinem

Klíčoví obchodní partneři

Hodnota obchodu mezi Ruskem a Indií dosáhla mezi lety 2023 a 2024 téměř 65 miliard dolarů (1,38 miliardy korun), především díky silné spolupráci v oblasti energetiky.

Moskva byla pro Indii dlouhodobě největším dodavatelem zbraní, napsala dříve na webu stanice Deutsche Welle. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru se ale ruský podíl v posledních letech značně snížil, když klesl ze 76 procent v letech 2009 až 2013 na 36 procent v letech 2019 až 2023.

Indie se tak v posledních letech snažila diverzifikovat své zahraniční zdroje vojenského vybavení a stále více nakupovala zbraně od západních zemí, včetně Francie, Itálie a USA.

Střední a východní část Mexika čelily vydatným přívalovým deštům, které vyvolaly bleskové povodně. Ty způsobily sesuvy půdy, smetly mosty i celé vesnice. Přírodní živel za sebou zanechal 66 mrtvých a pětasedmdesát pohřešovaných. Veřejnost kritizuje především mexickou vládu i samotnou prezidentku Claudii Sheinbaumovou. Předchozí hlava státu Andrés Manuel López Obrador se zasadila o zrušení Fondu pro přírodní katastrofy (FONDEN), protože byl podle něj zasažen korupcí.
Izraelská armáda potvrdila identitu dvou rukojmí, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli předali teroristé z Hamásu. Píše to server The Times of Israel. Jednou z obětí je žena. Fórum rodin rukojmí vyzvalo vládu, aby odložila naplňování dalších fází dohody o příměří v Gaze, dokud Hamás nevydá zbývajících devatenáct těl, informuje agentura AFP. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac už zaúkoloval armádu, aby vypracovala komplexní plán na porážku Hamásu, pokud znovu propuknou boje.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie, krátce poté Národní shromáždění odmítlo velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení. Informují o tom tamní média a agentura Reuters, podle níž si premiér díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.
Uruguayský senát v noci na čtvrtek SELČ schválil zákon, který v zemi legalizuje eutanazii. Napsala to agentura AP. Jde tak o první zemi v převážně katolické Latinské Americe, která eutanazii povolila s pomocí legislativy. Kolumbie a Ekvádor tak učinily na základě soudních rozhodnutí, naopak Chile se podobný zákon snaží prosadit už několik měsíců.
Nejméně jednu oběť a stovku zraněných si vyžádaly středeční střety v peruánské Limě, které vypukly při demonstraci proti vlně kriminality. Peruánský soud mezitím zamítl žádost prokuratury, jež chtěla zakázat odvolané prezidentce Dině Boluarteové opustit zemi. Spekulovalo se, že by mohla odejít do Ekvádoru, píše agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace. Agentura Reuters krok označuje za „výrazné vystupňování snah USA vyvinout tlak" na režim venezuelského autoritářského vůdce Nicolása Madura. Potvrdil tak zprávu deníku The New York Times (NYT), který dále napsal, že operativci mají prý i povolení zabíjet. Konečným cílem je dle NYT konec Madurova režimu. USA přitom již zničily lodě u venezuelského pobřeží s odůvodněním, že patřily narkoteroristům a převážely drogy.
Čína se snaží přilákat technologické talenty ze zahraničí. Zavádí pro ně novou kategorii pracovních víz. Konkuruje tak Spojeným státům v době, kdy Trumpova administrativa naopak přístup zahraničních pracovníků na svůj trh komplikuje a prodražuje pracovní víza americkým společnostem. Program ovšem vyvolává negativní reakce Číňanů, které znepokojuje vysoká nezaměstnanost a zhoršující se ekonomika.
