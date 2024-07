Módí objímal Putina. Jde o ropu, zbraně i vztahy s Čínou

Módí s Putinem v úterý oficiálně jednali v Kremlu, a to o ekonomických otázkách i situaci kolem Indů v Rusku, kteří byli odvedeni do války proti Ukrajině, napsal server The Hindu . Podle listu Putin dal rozkaz rekruty v příštích týdnech propustit ze služby, podle Guardianu ale už nejméně dva Indové zemřeli v bojích.

„Ne úplně rychle hodí přes palubu někoho, s kým byla v partnerství, a vztah k Sovětskému svazu a posléze k Rusku od devadesátých let byl vždy mimořádně nadstandardní. Sovětský svaz vždy hájil zájmy Indie na mezinárodní scéně. Kdykoli se třeba v Radě bezpečnosti objevilo téma Kašmíru, Sověti to vetovali. A Rusko to dělá dodnes. Na druhou stranu Indie podporovala některé sovětské a pak ruské zájmy. Když třeba Sovětský svaz v roce 1956 vtrhnul do Maďarska, tak to Indové neodsoudili, totéž okupace Československa v roce 1968,“ připomíná expert.

Pokud jde o postavení země na mezinárodní scéně, Módího Indie hlavně nechce být na nikom závislá, protože se považuje za jednu z mocností a přeje si multilaterální svět, konstatoval Štipl. „Říká se tomu autonomní strategie, kdy razí ryze svoji pragmatickou zahraniční politiku, která je opřená o to, že se považují za velký stát, kterému bylo v devatenáctém století uškozeno, když se s ním přestalo počítat jako s klíčovou velmocí, a teď o to znovu stojí,“ popisuje expert.

Klíčoví obchodní partneři

Hodnota obchodu mezi oběma zeměmi dosáhla mezi lety 2023 a 2024 téměř 65 miliard dolarů, především díky silné spolupráci v oblasti energetiky. Většina této částky ale směřovala do Ruska, sdělil mluvčí indického ministerstva zahraničí. Právě tato nerovnováha měla být předmětem úterního jednání. Indie podle Reuters usiluje o zvýšení vývozu léčiv, strojů a dalšího zboží do Ruska.

Asijská velmoc naopak zvýšila nákupy zlevněné ruské ropy, což Putinovi v době západních protiruských sankcí poskytuje významnou finanční podporu. Očekává se, že Dillí bude během návštěvy usilovat o vyšší slevu, než je současná sazba tři až 3,5 dolaru za barel, uvedly zdroje Reuters.