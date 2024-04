Miliarda Indů volí. Módí sází na hospodářský boom, dráždí Čínu a koketuje s Ruskem

Tamara Kejlová

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , AP , Reuters , The Middle East Eye , Deutsche Welle

Indický premiér Naréndra Módí

V Indii odstartoval šestitýdenní volební maraton, při němž skoro miliarda lidí rozhodne o složení tamní dolní komory parlamentu. Jasným favoritem je nacionalistická Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndry Módího. Během dekády u moci se Módímu podařilo dostat Indii mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa a učinit z ní globální velmoc, která směle konkuruje Číně a udržuje pragmatické vztahy s Ruskem. Módího vládu nicméně poznamenaly útoky proti muslimům, sílící nezaměstnanost mezi mladými a omezování nezávislých médií. Opozice se proto před volbami spojila v široké nesourodé alianci, a to s jediným cílem: nedovolit Módímu třetí funkční období v řadě.

K volbám se může dostavit v nejlidnatější zemi světa zhruba 969 milionů lidí, což je více než desetina globální populace. Indové rozhodnou o obsazení 543 poslaneckých křesel v dolní komoře indického parlamentu na pětileté funkční období. O jejich přízeň soupeří na 2600 politických uskupení. Hlasování je v Indii poměrně komplikovaný proces, protože má více obyvatel než celá Evropská unie a jako federace je rozdělena na 28 svazových států, šest svazových teritorií a teritorium hlavního města Dillí. Volby tak mají celkem sedm fází a potrvají více než šest týdnů, protože jednotlivé indické státy budou volit v různých termínech a po různě dlouhou dobu. Tento způsob umožní vládě nasadit desítky tisíc vojáků, aby zabránili případným násilnostem, a také bezpečně přemisťovat volební úředníky a elektronická hlasovací zařízení. Celkem mají Indové k dispozici přes milion volebních místností, které musejí stát do dvoukilometrové vzdálenosti od každého z voličů. Zasedat v nich bude na patnáct milionů úředníků. V roce 2019 ušel tým volebních úředníků za čtyři dny přes 480 kilometrů jen proto, aby mohli odvolit všichni Indové žijící ve vesničce ve sporném státě Arunáčalpradéš sousedícím s Čínou, píše agentura AP. V témže roce cestovali pro změnu jiní úředníci do vesnice v Himaláji, kde postavili nejvýše položenou volební místnost na světě ve výšce 4650 metrů.

Očekává se Módího drtivé vítězství První oficiální výsledky se očekávají 4. června. Indie má většinový vícestranný volební systém, takže vítězí kandidát, který získá nejvíce hlasů. K získání většiny ve sněmovně pak musí strana nebo koalice překonat hranici 272 křesel. Podle některých průzkumů by mohla ve volbách triumfovat Národně demokratická aliance (NDA), což je dlouholetá koalice mnoha stran, v níž dominuje Módího BJP. NDA by mohla získat celkem dvě třetiny, tedy 399 křesel, zatímco u opozičního Indického národního kongresu (INC) naopak hrozí historický debakl. Samotná BJP by mohla získat kolem 342 poslaneckých mandátů, zatímco před pěti lety to bylo 303 křesel a v alianci NDA pak celkem 350. Očekává se, že BJP bude bodovat zejména v nejlidnatějším státě Uttarpradéš, kde může získat 73 z 80 křesel. „BJP se snaží hlavně prezentovat úspěch, který v poslední dekádě Indie zažila především kvůli Módímu, protože ty volby jsou o něm. Kdyby ho BJP neměla, tak má hodně málo. Celá kampaň bude postavená na něm. Nutno poznamenat, že v posledních deseti letech Indie skutečně přestala přešlapovat na místě, jak tomu bylo v předchozích deseti letech, kdy u moci byl především kongres (INC),“ řekl indolog Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy. Opozičnímu INC hrozí, že obsadí pouze 38 křesel, oproti 52 v roce 2019. Koaliční partneři INC z aliance 27 stran s názvem INDIA, kteří souhlasili jít do voleb společně, by mohli získat 94 mandátů. Opoziční tábor je ale velmi nesourodý, upozornil Štipl s tím, že tato aliance obsahuje INC jako nejstarší indickou stranu, komunistické strany, ale i regionální strany či strany, které dříve INC velmi kritizovaly. „Všichni se sešli s jedinou myšlenkou: odstranit Módího,“ říká indolog.

Lídři Indického národního kongresu Rahúl Gándhí a Mallikarjun Kharge

Tažení proti představitelům opozice Podle lídra INC Rahúla Gándhího mají tyto volby „zachránit demokracii a ústavu“. Opozice si dlouhodobě stěžuje na nespravedlivé kroky, které podle ní porušují demokratické principy. INC v březnu obvinil vládu, že stranu před volbami ochromila, když nechala zmrazit její bankovní účty. Finanční úřad údajně po straně žádá více než dvě miliardy rupií (562 milionů korun) kvůli špatně podanému daňovému přiznání za finanční období 2018 až 2019. „Nemáme peníze na kampaň, nemůžeme podporovat své kandidáty,“ prohlásil Gándhí. Vysoce postavení představitelé opozice navíc čelí mnoha obviněním z korupce, která jsou podle nich politicky motivovaná. Obávaným vyšetřovacím orgánem se v tomto ohledu stalo za Módího éry indické Ředitelství pro vymáhání práva, což je federální agentura pověřená vyšetřováním rozsáhlých ekonomických trestných činů. Od roku 2014 uskutečnila na tři tisíce razií kvůli praní špinavých peněz, které však vedly k pouhým 54 odsuzujícím verdiktům. Agentura se zaměřila na desítky opozičních politiků, ale do jejího hledáčku se dostalo jen pár politiků BJP, uvádí německá stanice Deutsche Welle. Nejnovější kauza se týká indické metropole. Začátkem dubna indický soud uvalil vazbu na nejvyššího představitele Dillí Arvinda Kedžrivála. Ten stojí v čele Strany obyčejného člověka, jež vznikla v roce 2012 s cílem bojovat proti korupci, nyní je součástí aliance INDIA a kromě Dillí vládne i ve státě Paňdžáb. Všichni čelní představitelé strany už byli zadrženi ve stejném případu jako Kedžrivál a čelí obvinění, že přijali úplatky ve výši jedné miliardy rupií (281 milionů korun) v souvislosti s udělováním licencí na prodej alkoholu v Dillí. Zadržení Kedžrivála vyvolalo protesty v Dillí i v Paňdžábu. Šéf metropolitní vlády obvinění popřel a své zadržení připsal Módímu. „To, co premiér dělá, není pro (naši) zemi dobré,“ sdělil podle Reuters novinářům po cestě k soudu. „Ta otázka není o výhodách (plynoucích) z likérové politiky, za což byl Kedžrivál zatčen, ale o načasování jeho zatčení uprostřed volební kampaně, což narušuje politický proces a zkresluje hřiště,“ řekla pro Deutsche Welle indická politoložka Zoya Hasanová. Vláda ale kritiku odmítá a sám Módí tvrdí, že vyšetřovací orgány jsou na kabinetu nezávislé.

Přesun nezávislé žurnalistiky na internet Třiasedmdesátiletý Módí se poprvé dostal k moci v roce 2014, kdy sliboval Indům ekonomický rozvoj a snažil se budovat obraz outsidera, který tvrdě zakročí proti korupci, připomíná agentura AP. Za jeho vlády se Indie sice stává postupně globální mocností, nicméně prostor pro opoziční názory a svobodná média se zmenšuje. „Velké mediální domy skupují korporátníci, kteří jsou často naklonění Módímu. Je celá řada novinářů, kteří opustili svá místa, buď toho nechali kvůli výhrůžkám fyzickou likvidací, nebo se prostě bojí. Takže ti se přesunuli na internet, ale tam má žurnalistika mnohem menší dopad,“ konstatoval Štipl. Například Amnesty International přestala fungovat v Indii v roce 2020 poté, co vláda zmrazila její bankovní účty. Organizace hájící lidská práva to dala do souvislosti s „neustálým potlačováním občanské společnosti v Indii“. Řada pozorovatelů nyní považuje Indii za „hybridní režim“, který není ani úplnou demokracií, ani úplnou autokracií. Podle Štipla však lze obecně říci, že demokracie v Indii funguje. „Volby se konají pravidelně, střídají se vlády. Nicméně proto, že vláda BJP je u moci už druhé volební období, tak stejně jako v demokraciích jinde na světě dosazuje svoje lidi do důležitých státních institucí a nějaký efekt to přináší,“ poznamenal indolog.

Indický premiér Naréndra Módí během předvolební kampaně

Historické kořeny „hospodářského zázraku“ Ve prospěch Módího BJP působí v první řadě vzkvétající indická ekonomika, u které se očekává, že v posledním fiskálním roce končícím 31. března poroste meziročně přibližně o osm procent. Indie soustavně překonává očekávání trhu a je hodnocena jako jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Média často hovoří o takzvaném „indickém hospodářském zázraku“. Země těží z nízkých nákladů, stále schopnější pracovní síly a zlepšující se logistiky. Podle Štipla nicméně kořeny ekonomického boomu sahají hlouběji do historie. Indické hospodářství bylo až do začátku devadesátých let uzavřené a socialisticky orientované s vazbami na východní blok a projevovalo nechuť k zahraničnímu kapitálu, připomíná expert. „To se ale změnilo, protože v roce 1991 stála Indie před státním bankrotem, neměla devizové rezervy a musela žádat o půjčky. Mezinárodní měnový fond a Světová banka to podmínily radikálními reformami, a tak v roce 1991 začalo otevírání Indie světu. Najednou se tu objevil nenasycený trh s lidmi ochotnými konzumovat a začala se formovat střední třída, která je nyní s tou čínskou zřejmě nejpočetnější na světě,“ hodnotí indolog. Indická ekonomika poté zaznamenala rozmach. „Od roku 2000 byla střední třída víc a víc vidět. Postupně se povolovalo pořád víc a víc zahraničnímu kapitálu pronikat do Indie. Módí zdědil Indii už v tomto rozjetém vlaku. On mu samozřejmě nepostavil nic do cesty – naopak. Dříve byl ministrem svazového státu Gudžarát, a tam v malém začal podnikat pro-byznysové kroky a už tak bohatý stát přivedl k ještě většímu bohatství,“ komentuje Módího přístup Štipl. V dobách svého působení na místní úrovni Módí dokázal například zajistit, aby investor mohl založit firmu doslova za pár hodin. Premiérovi je naopak kritiky vyčítáno, že přiděluje lukrativní státní zakázky nadnárodním firmám, které pomáhají jeho straně a kampani, doplnil indolog.

Důraz na zahraniční investice, čipy i vesmír Indické hospodářství těží rovněž z toho, že velká část ruského obchodu se kvůli narušeným vztahům se Západem a protiruský sankcím v současné době přesouvá do spřátelených zemí BRICS, tedy Brazílie, Číny, JAR a právě do Indie. Módí také letos v březnu hrdě oznámil, že Indie uzavře po šestnácti letech vyjednávání obchodní dohodu se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu. Ty mají v příštích patnácti letech investovat v Indii až sto miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Indie hledá i další hospodářské příležitosti, kde se chopit velmocenské role. V příštích pěti letech se například hodlá dostat mezi pět největších výrobců čipů na světě, oznámil ministr pro elektroniku a informační technologie Ašvini Vaišnav. Módí letos v březnu v zemi slavnostně otevřel hned tři nové závody na výrobu čipů v zemi. Vláda nyní posuzuje návrhy na investice do výroby čipů v Indii v hodnotě 21 miliard dolarů (téměř půl bilionu korun). Díky tomu, že Indie rychle bohatne, se Módí snaží vytvořit ze země vesmírnou velmoc. A minulý rok byl pro Indii na tomto poli velmi úspěšný. V srpnu se stala první zemí světa, které se podařilo přistát v blízkosti neprobádaného jižního pólu Měsíce, a v září vyslala svou raketu ke studiu Slunce. První indický let do vesmíru s lidskou posádkou je plánovaný už na příští rok. Do roku 2040 chce tato asijská země uskutečnit i pilotovanou misi na Měsíc.

Dotace pro chudé, mladí bez práce Plody hospodářského boomu však sklízí města na úkor venkova a propast mezi bohatými a chudými Indy se prohlubuje, poznamenala agentura Reuters. Vláda se snaží chudým rurálním oblastem pomoci bezplatnými příděly, které se nyní týkají 814 milionů Indů. Podle Štipla jde o populistický tah, který je nicméně v Indii zcela běžný. „Vládní dotace nevymyslel Módí, chudých bylo v Indii vždy hodně a oni je nemůžou úplně hodit přes palubu. Čísla, kolik lidí žije pod hranicí chudoby, se liší, střízlivý odhad je asi 25 až 28 procent. Tohle jsou lidé, kteří se nedají jen tak odepsat, takže těm vlády nabízejí a dodávají třeba elektřinu zdarma. To je velké téma pro farmáře, protože v Indii je voda hodně hluboko a musí se těžit pomocí elektřiny, a ti lidé na to prostě nemají. Takže zmáčknou čudlík pro toho, kdo jim tohle slíbí,“ popisuje situaci Štipl. Módího vláda po roce 2014 zrušila dotace pro menší firmy na levnější palivo. „V určitých segmentech se to naopak snaží osekat, protože je jich tolik, že to strašným způsobem vyčerpává státní pokladnu,“ konstatoval Štipl. Kabinet čelí kritice, že sice nabízí jídlo a bydlení zdarma, aby nalákal voliče, nicméně opomenul třeba mladé Indy. „Asi největší problém, se kterým se dnes Indie potýká, je velká nezaměstnanost mladých lidí, protože Indie má velmi mladou populaci, kdy snad padesát procent lidí je pod třicet let věku. Nezaměstnanost je hlavně vysoká mezi absolventy vysokých škol. To je velikánský problém, to jsou důležití voliči. Módí už v roce 2014 sliboval, že za rok vytvoří deset milionů pracovních míst, ale to se tedy nestalo,“ upozornil Štipl.

Slavnostní otevření Rámova chrámu ve městě Ajódhja

Ideologie hindutva Módí a jeho nacionalisté sází v kampani tradičně na hinduisty, kteří tvoří asi osmdesát procent obyvatelstva. „BJP rychle postupuje směrem k vytvoření hinduistického národa, ve kterém jsou rozhodující regulace a právní předpisy založené na zásadách hinduistické víry a písem,“ varuje v komentáři pro server Middle East Eye výzkumný pracovník Haris Zargar z Mezinárodního institutu sociálních studií Erasmovy univerzity v Rotterdamu. Podle Štipla se spolu s BJP dostala k moci hinduistická nesnášenlivá agenda, a tak se muslimům či křesťanům nežije v zemi „úplně dobře“. „V pomyslném budoucím plánu této ideologie, které se říká hindutva, doslova hinduiství, je idealizovaná představa, že všichni v Indii, kteří tam chtějí žít jako právoplatní a plnohodnotní občané, by měli být hinduové, nikoli hinduisté, s náboženstvím to nemá až tak moc společného. Hinduové jsou lidé, kteří se identifikují s indickou historií, ovšem bez muslimského období,“ vysvětluje indolog. Tito lidé považují Indii často za svou svatou zemi a muslimové ani křesťané se do tohoto konceptu nevejdou, upozorňuje expert. „Tato ideologie, která vznikla ve třicátých letech dvacátého století, má takovou představu, že pokud lidé nebudou chtít být hinduové, tak nebudou mít občanská práva, nebudou moci vlastnit pozemky, nebudou moci volit. Ale to je hodně vzdálený plán. BJP to kdysi upozadila, ale z její ideologie to úplně nezmizelo,“ říká Štipl. Podle něj navíc v posledních letech vzrostl počet útoků pro-hinduistických organizací vůči menšinám. „Došlo k mnoha případům, kdy byl obviněn muslim, že pašuje krávy, zabíjí je, dav ho pak na ulici zlynčoval,“ podotkl indolog. Kráva je pro hinduisty posvátná. Sporný chrám a podrobení Kašmíru Body u hinduistů získal premiér letos v lednu otevřením kontroverzního velkého chrámu ve městě Ajódhja. Ten byl zasvěcen hinduistickému bohu-princi Rámovi na místě, které mělo být jeho rodištěm. Premiér tak splnil přes tři dekády starý slib BJP. Ceremoniálu se zúčastnily tisíce hostů, včetně indických filmových hvězd, slavných hráčů kriketu či průmyslníků. Ve městě bylo už dříve otevřeno nové letiště a vlakové nádraží a vyrostlo zde také několik nových hotelů. Celkem vláda vyčlenila na oživení kdysi klidného poutního města 3,85 miliardy dolarů (87,6 miliardy korun).

Opoziční představitelé naopak slavnostní událost bojkotovali a obvinili Módího, že se ji snaží využít ke svým politickým cílům. V roce 1992 dav hinduistických aktivistů strhl na tomto místě mešitu ze šestnáctého století, o které se mnozí hinduisté domnívají, že byla postavena nad zbořeným hinduistickým chrámem za vlády zakladatele Mughalské říše Zahíruddína Bábura, který byl turkického a mongolského původu. Následná vlna násilí mezi muslimy a hinduisty si vyžádala na dva tisíce obětí. V roce 2019 indický nejvyšší soud rozhodl, že posvátné místo patří hinduistům, a již v následujícím roce byl položen základní kámen Rámova chrámu. Za další výrazný předvolební vzkaz hinduistickým voličům je považována také Módího návštěva oblasti Kašmíru ze začátku minulého měsíce. „Nové svazové teritorium Džammú a Kašmír má odvahu překonat jakékoli výzvy,“ řekl Módí tisícům lidí, kteří se za přísných bezpečnostních opatření shromáždili na stadionu v kašmírském Šrínagaru. Módí tvrdí, že se region proměnil a úspěšně začlenil do zbytku Indie. Premiér poukázal na investice, které přišly do Kašmíru v posledních pěti letech, a oznámil zahájení různých projektů týkajících se infrastruktury, turistiky či zemědělství. Rozvoj Kašmíru je pro Indii prioritou, zdůraznil během návštěvy Módí. Premiér zavítal do oblasti poprvé od kontroverzního rozhodnutí z roku 2019, kterým jeho vláda odebrala původnímu státu Džammú a Kašmír speciální status. Ten dával této části Indie obývané hlavně muslimy nezávislost ve všech sférách kromě zahraniční politiky, obrany a komunikací.

Zákon, který nepočítá s muslimy Muslimové tvoří v Indii asi čtrnáct procent obyvatelstva. Bouři nevole u této menšiny vyvolal nedávno i kontroverzní zákon, který v zemi začíná platit s odkladem několika let. Legislativa umožňuje získat indické občanství členům nemuslimských menšin, kteří přišli do Indie z Pákistánu, Bangladéše a Afghánistánu, a to před 31. prosincem 2014. Podle kritiků zákon ohrožuje sekulární charakter státu a v minulosti proti němu vystoupil i Úřad OSN pro lidská práva, podle něhož norma diskriminuje na základě náboženství. Zákon kupříkladu nezahrnuje příslušníky muslimského etnika Rohingů, kteří uprchli před pronásledováním v sousedním Myanmaru. Módího kabinet tvrdí, že norma pomůže těm, kteří čelí v muslimských zemích pronásledování, a zdůrazňuje, že nový zákon nikomu občanství neodebere. Protestní akce proti legislativě má vláda za politicky motivované. Po schválení sporného zákona z pera BJP parlamentem v roce 2019 vypukly v zemi masové protesty, při nichž zemřely nebo utrpěly zranění desítky lidí.

Muslimové v Indii

„Mimořádně nadstandardní“ vztahy s Ruskem Pokud jde o mezinárodní vztahy, Indii se za Módího vlády daří balancovat mezi Západem a Východem, míní Štipl. V případě války na Ukrajině Dillí Rusko po napadení sousední země neodsoudilo a nadále bere Moskvu jako strategického partnera. Stejně tak Rusko zejména ekonomické vztahy s Indií cíleně posiluje, aby se lépe vyrovnalo s důsledky západních sankcí. Módí zůstává v kontaktu jak s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, tak i s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Indie opakovaně zdůrazňuje, že k ukončení války je nutná diplomacie a dialog, a chce se podílet jako vyjednávač na případných mírových rozhovorech. Indická zahraniční politika je tradičně konzervativní, vysvětluje postoj Dillí Štipl. „Ne úplně rychle hodí přes palubu někoho, s kým byla v partnerství, a vztah k Sovětskému svazu a posléze k Rusku od devadesátých let byl vždy mimořádně nadstandardní. Sovětský svaz vždy hájil zájmy Indie na mezinárodní scéně. Kdykoli se třeba v Radě bezpečnosti objevilo téma Kašmíru, Sověti to vetovali. A Rusko to dělá dodnes. Na druhou stranu Indie podporovala některé sovětské a pak ruské zájmy. Když třeba Sovětský svaz v roce 1956 vtrhnul do Maďarska, tak to Indové neodsoudili, totéž okupace Československa v roce 1968,“ připomíná expert.

Indové se zdrželi hlasování v OSN také v případě odsouzení ruské invaze na Krym v roce 2014 a poté po plnohodnotném napadení Ukrajiny v únoru 2022. Podle Štipla je pro Dillí klíčový i obchodní aspekt. „Indie je největší odběratel vojenské techniky na světě, a i když se v posledních letech mění čísla, od koho nakupuje, tak to není úplně vypovídající. Rusko dlouho bylo top dodavatelem, to už sice není, ale pokud se podíváme na objem techniky, tak to pořád přichází z Ruska. Je to levnější materiál, zbraně a tak dále ve větším množství než drahá sofistikovaná technika, kterou dnes Indové kupují z Francie, Británie, Izraele nebo Spojených států. Kdyby Indové ruský vpád na Ukrajinu odsoudili a uzavřeli si tento tok vojenského materiálů, tak jejich armáda zkrachuje. Takže to je pragmatická věc,“ vysvětluje odborník. Indie v současné době čerpá ve velkém z Ruska také ropu kvůli její snížené ceně. To je však podle Štipla nejspíš záležitost jen na pár let. „Až cena ruské ropy stoupne, tak to Indové přestanou brát a vrátí se k zemím Perského zálivu,“ míní indolog. Nezávislost prioritou Pokud jde o postavení země na mezinárodní scéně, Módího Indie hlavně nechce být na nikom závislá, protože se považuje za jednu z mocností a přeje si multilaterální svět, objasňuje indický postoj Štipl. „Říká se tomu autonomní strategie, kdy razí ryze svoji pragmatickou zahraniční politiku, která je opřená o to, že se považují za velký stát, kterému bylo v devatenáctém století uškozeno, když se s ním přestalo počítat jako s klíčovou velmocí, a teď o to znovu stojí,“ popisuje expert. Indové jsou podle něj velmi citliví na kritiku ze zahraničí, což se za Módího vlády ještě umocnilo, a Dillí pak považuje tyto kritiky za možné nepřátele. „Když Rusové vtrhli na Ukrajinu, tak byly náznaky, že se Američané budou snažit na Indy tlačit, aby je odsoudili, ale velmi rychle pochopili, že to není dobrá cesta, protože je potřebují, především v Indo-Pacifiku, kde je Indie silný hráč a USA si nedovedou bez nich představit angažmá v této oblasti, kde probíhá soupeření s Čínou,“ upozornil Štipl.

Na hraně války s Čínou Dvě nejlidnatější země světa a jaderné mocnosti Indie a Čína soupeří i o vliv v oblasti Indického oceánu, přes nějž proudí osmdesát procent světového námořního obchodu. Čínské delegace se v oblasti aktivně snaží budovat novou Hedvábnou stezku – v poslední době se Peking sbližuje třeba s Maledivami, které tak musí opustit do 10. května desítky indických vojáků. Vztah mezi Čínou a Indií je podle Štipla tak chladný, že další fází už by mohla být jedině válka. Problém je podle experta v tom, že hranice mezi oběma státy nebyly nikdy jasně určeny, takže si obě strany činí nároky na řadu sporných území. Nejvýraznější byl v posledních letech konflikt mezi indickými a čínskými pohraničníky v Kašmíru v roce 2020, který si vyžádal desítky obětí, i přesto, že u sebe nesmí mít palné zbraně, podotkl Štipl. Kromě Kašmíru soupeří obě asijské velmoci také o stát Arunáčalpradéš. Peking nedávno rozlítilo, že USA uznaly indický nárok na tento drsný kraj na západě Himaláje. „Čína tvrdí, že to byl vždy stát pod jurisdikcí Tibetu, že Tibet je jejich, a tak jim ten stát patří. Módí nedávno tento stát navštívil a Číňané vždy, když nějaký indický představitel přijede, tak protestují, protože tam podle nich nemá co dělat, když jde o sporné území. V souvislosti s krokem USA (uznání Arunáčalpradéše za indický stát) Číňané začali přejmenovávat názvy měst, a dokonce i řek na území tohoto státu a začali to zveřejňovat, proti tomu zase Indové protestují,“ popisuje složitou situaci Štipl.