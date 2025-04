Na půdě kolem Černobylu by se opět daly pěstovat potraviny, naznačuje studie

před 47 m minutami | Zdroj: ČT24 , Journal of Environmental Radioactivity , University of Portsmouth

Desítky let byla půda v okolí ukrajinského Černobylu považována za nevyužitelnou kvůli havárii reaktoru jaderné elektrárny v roce 1986. Nový výzkum ale naznačuje, že by se dala bezpečně využívat pro zemědělství.

Když došlo v černobylské jaderné elektrárně k nehodě, museli lidé, kteří zde žili, celou oblast opustit. Vylidněné domy, opuštěná stavení, ladem ležící půda a divoká zvířata místo těch hospodářských – to je už téměř čtyřicet let realita tohoto místa. Už brzy se to ale může změnit.

Podle nového výzkumu se totiž celé tisíce hektarů zemědělské půdy na severu Ukrajiny, které byly zasaženy explozí v Černobylu, mohou bezpečně vrátit k pěstování plodin. A to přesto, že pole byla dlouho považována za příliš nebezpečná pro obdělávání. Na studii spolupracovali experti z Portsmouthské univerzity a Ukrajinského institutu zemědělské radiologie. K výše uvedenému zjištění dopěli díky nové metodě schopné tuto půdu spolehlivě analyzovat.

„Černobylská zóna“ má asi 4200 kilometrů čtverečních, je tedy velká asi jako celý Pardubický kraj. Zůstává neobydlenou a stala se tak jednou z největších evropských přírodních rezervací. Hospodářsky se ale využívat nemůže, tamní půda byla označena za příliš nebezpečnou pro zemědělství. Kromě ní ale existuje ještě její menší „sestra“ – takzvaná zóna povinného přesídlení je velká asi dva tisíce kilometrů čtverečních. Tam sice žijí lidé, mají zde obchody a školy, ale ani tam se půda využívat nesmí.

Půda a radioaktivita

Půda je sice kontaminovaná radioaktivním cesiem a stronciem, ale od konce devadesátých let minulého století někteří vědci tvrdí, že situace už není tak vážná a že by se mohla začít opět využívat. Doposud tomu bránily politické překážky, nicméně několik zemědělců tato pravidla ignoruje a neoficiálně tam už hospodaří. Nová studie potvrzuje, že tito zemědělci měli pravdu – ve většině oblastí lze totiž opravdu plodiny bezpečně pěstovat.