Spojené státy uznaly hraniční himalájské území za indický stát. Čína zuří

Horizont ČT24: Do čínsko-indického sporu o hraniční oblast se vložily Spojené státy (zdroj: ČT24)

Spojené státy nečekaně zasáhly do víc než půl století starého sporu Indie a Číny, když uznaly hraniční území Arunáčalpradéš za indický stát. Peking proti kroku Washingtonu ostře protestuje. Indie a Spojené státy v poslední době posilují vztahy kvůli rostoucímu čínskému vlivu v Asii a Indo-Pacifiku.

Drsnému kraji západního Himaláje Arunáčalpradéši se hindsky říká „země hor osvětlených úsvitem“. Historicky a duchem má blízko k buddhistickému Tibetu. Indie, která drtivou většinu území spravuje, ho považuje za svůj nejvýchodnější stát. Čína má ale Arunáčalpradéš za součást Tibetu, který okupuje.

Víc než tři tisíce kilometrů společné hranice v hornatém terénu jsou z velké části špatně značené. Cedule o přátelství mezi Čínou a Indií moc neznamená, proti sobě stojí opevněná stanoviště obou armád a pravidelně dochází k násilným střetům. Střelba by mohla situaci eskalovat, vojáci tak často do rukou berou kameny nebo tyče obalené ostnatým drátem z plotu, který si obě strany na hranicích staví. I to ale na usmrcení stačí.