Maledivy posilují vztahy s Čínou, povolily zakotvení její výzkumné lodi. Indie v tom vidí vojenskou hrozbu

Začalo to prohlášením, že se Maledivy chtějí zbavit závislosti na Indii, pokračovalo banálním sporem o to, kdo má kvalitnější pláže a vyústěním rozepře je angažování Číny. Jako hlavní téma ve vodách Indického oceánu se momentálně jeví takzvaný „maledivsko-indicko-čínský spor“. Maledivská vláda nyní oficiálně udělila povolení čínské výzkumné lodi zakotvit v jejím přístavu. Loď Xiang Yang Hong 3 má dorazit během několika dnů. A tento krok může podle mnohých médií Indii ještě víc rozlítit.

Čínské plavidlo podle aplikace MarineTraffic, která monitoruje přístavy a lodní trasy, nyní pluje u pobřeží Indonésie a projelo Sundským průlivem mezi Sumatrou a Jávou. Podle několika zdrojů včetně indické televize NDTV a agentury Reuters má loď do Male dorazit 8. února.

Proti podobným čínským akcím už dříve podnikla preventivní opatření Srí Lanka. Podle serveru Quartz odepřela 5. ledna vstup čínské lodi do jejích vod a uvedla, že vyhlásila roční moratorium na zahraniční výzkumné lodě.

Mluvčí ministerstva zahraničí Niluka Kadurugamuwa k oficiálnímu postoji Srí Lanky dodal, že jde o „rozhodnutí za účelem budování kapacity místních odborníků“. Indická média tento krok spíše považovala za reakci na obavy z plánovaného připlutí čínské lodi na Maledivy.

Loni v červenci navíc The Guardian označil Hambantotu na Srí Lance za možnou budoucí čínskou námořní základnu. Britský zpravodajský server připomněl, že přístav na Srí Lance byl postavený díky půjčce 307 milionů dolarů od čínské banky.

Kořeny sporu Malediv a Indie

Povolení k zakotvení čínské lodi na Maledivách může ještě víc narušit vazby mezi Dillí a Male. Vztahy se zhoršily v listopadu loňského roku, po nástupu nového maledivského prezidenta Mohameda Muizzuho do úřadu. Už tehdy podporoval kampaň „Indie ven“.

Muizzu vzkázal do hlavního města Indie, že požaduje stažení indických vojáků z Malediv, a to do 15. března. V tomto požadavku zůstává neoblomný. Indie se brání, že má v zemi jen 77 vojáků a část z nich provozuje zdravotnickou helikoptéru a letoun v odlehlejších částech ostrovů.

Maledivský prezident dále podle webu Quartz plánuje „zbavit svůj malý národ závislosti na Indii, pokud jde o zdravotnická zařízení, léky a dovoz základních potravin“ a v nepřímé zmínce o Indii také uvedl, že „menší velikost jeho země nedala žádné jiné zemi oprávnění ji šikanovat.“