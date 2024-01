Indie a Maledivy zápasí o pláže. Čína mezitím rozšiřuje vliv

Indie a Maledivy vstoupily do souboje o to, kdo má kvalitnější pláže. Indický premiér Naréndra Módí se rozhodl propagovat domácí turistické destinace na úkor sousedního souostroví. To ale pobouřilo trojici maledivských zákonodárců. Na sociálních sítích premiéra otevřeně nazývají klaunem či teroristou. Indové odpověděli masivním bojkotem exotického ráje, ke kterému vyzývají i bollywoodské celebrity.