Rusko a Ukrajina si vymění vězně, dohodly s Američany

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to bude první taková výměna za posledních pět měsíců. O tom, že očekává brzkou výměnu válečných zajatců s Ruskem, hovořil ve středu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V Abú Dhabí ve čtvrtek druhým a zároveň závěrečným dnem pokračují třístranné rozhovory o mírovém řešení ruské války na Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi. Diskuse budou pokračovat a v následujících týdnech lze očekávat další pokroky, poznamenal Witkoff.

Připravujeme podrobnosti.

Konec platnosti smlouvy Nový START nemohl přijít v horší dobu, obává se šéf OSN

Konec platnosti smlouvy Nový START mezi Spojenými státy a Ruskem nemohl přijít v horší dobu, uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Smlouva týkající se omezení počtu jaderných hlavic a jejich nosičů přestala platit ve čtvrtek v 01:00 SEČ a podle Guterrese to znamená závažný okamžik, píše agentura AFP.
04:05Aktualizovánopřed 22 mminutami

Německý Stuttgart postihl velký výpadek proudu

Město Stuttgart na jihozápadě Německa ve čtvrtek postihl velký výpadek proudu. Jeho příčina ani počet postižených zatím nejsou jasné. Nefungují ale mimo jiné některé semafory, dopravu proto na mnoha místech musí řídit policie. Ve Stuttgartu, který je metropolí spolkové země Bádensko-Württembersko, žije šest set tisíc lidí.
před 36 mminutami

Ruským raketám a dronům čelily Kyjev či železnice v Sumské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony, informovalo na síti Telegram ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Klyčko dle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba dopoledne na telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
před 1 hhodinou

Nelidské podmínky a neustálý stres, popsal Darmovzal venezuelské vězení

Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí. Z Venezuely do Prahy jej armádní speciál přivezl spolu s třemi dalšími bývalými vězni 18. ledna večer.
09:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Berlínské letiště kvůli počasí pozastavuje starty a čeká rozsáhlé komplikace

Letiště Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německou metropoli, ve čtvrtek ráno kvůli mrznoucímu dešti pozastavilo všechny starty, přistání jsou nadále možná. Agentura DPA napsala, že se očekává rozsáhlé rušení letů a že odložené spoje naberou značná zpoždění. Pražské letiště ve čtvrtečním letovém plánu neeviduje žádné spoje mezi českým hlavním městem a Berlínem, cestujících se tak toto omezení nedotkne.
před 3 hhodinami

Hudba na olympiádě: Mariah Careyová zazpívá italsky a Mimoni mají zákaz

Zahajovací a zakončovací olympijské ceremoniály vedle defilé sportovců přitahují pozornost i víceméně spektakulárními show, které se snaží překvapit hudebními hvězdami. Na zimní olympiádě, která začne 6. února v Itálii, mají být hlavními star Mariah Careyová a Andrea Bocelli. K nezapomenutelným číslům v historii se řadí to Luciana Pavarottiho, nebo dokonce jedno, které se nakonec vůbec neuskutečnilo.
před 5 hhodinami

Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy

Při další střelbě mezi znepřátelenými arabskými klany zahynuli v Izraeli tři lidé. Narůstající vlna ozbrojeného násilí si jen vloni vyžádala přes 250 obětí. Zástupci dvoumilionové muslimské menšiny i židovské většiny požadují důrazný postup tamní policie a úřadů.
před 5 hhodinami
