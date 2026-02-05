Rusko a Ukrajina si vymění vězně, dohodly s Američany

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to bude první taková výměna za posledních pět měsíců. O tom, že očekává brzkou výměnu válečných zajatců s Ruskem, hovořil ve středu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
V Abú Dhabí ve čtvrtek druhým a zároveň závěrečným dnem pokračují třístranné rozhovory o mírovém řešení ruské války na Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi. Diskuse budou pokračovat a v následujících týdnech lze očekávat další pokroky, poznamenal Witkoff.
Připravujeme podrobnosti.