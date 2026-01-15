Polsko předá Ukrajině až devět dosluhujících letounů MiG-29

Polsko předá Ukrajině až devět dosluhujících bojových letounů MiG-29, řekl ve čtvrtek náměstek ministra obrany Pawel Zalewski dle polských médií. O kroku rozhodla polská vláda. Varšava spolu se Slovenskem už v roce 2023 zemi bránící se plnohodnotné ruské invazi dodaly větší počet těchto strojů vyvinutých v bývalém Sovětském svazu.
„Polsko se rozhodlo Ukrajině předat až devět starých stíhaček MiG, aby podpořilo Kyjev ve válce s ruskou agresí,“ sdělil Zalewski v rozhovoru s televizí TVP World.
O tomto plánu Varšavy se mluvilo už delší dobu. V prosinci armádní velitelé informovali, že Polsko by výměnou za poskytnutí bojových letounů mělo od Kyjeva získat dronové technologie. Ukrajinští činitelé podle Zalewského dali najevo, že jsou připraveni tuto nabídku přijmout, ale že je třeba ještě dopracovat technické detaily.
Úkoly vyřazených MiGů-29 mají v polském letectvu převzít americké stroje F-16 a jihokorejské FA-50.
Slovensko a Polsko v roce 2023 předaly Ukrajině necelé tři desítky MiGů-29 navzdory tomu, že Rusko varovalo, že takový krok pro něj bude překročením „červené linie“, tedy že ho bude považovat za záminku k vyostření konfliktu. Slovenské letectvo stroje MiG-29 předčasně přestalo využívat před čtyřmi roky a Bratislava se dohodla s Českem a Polskem na pomoci při zajištění slovenského vzdušného prostoru.