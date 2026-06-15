Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku, Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Večer má být zahájeno vyjednávání prvních kapitol i s Moldavskem.
„Dnešní historický milník je jedním z vrcholů kyperského předsednictví v Radě EU a vysílá jasný signál: budoucnost Ukrajiny a jejích občanů je pevně ukotvena v Evropské unii,“ uvedla v pondělí Marilena Raounová, náměstkyně kyperského ministra pro evropské záležitosti, jejíž země nyní EU předsedá. Pondělní přístupová konference podle ní rovněž potvrzuje neochvějný závazek Ukrajiny k evropské integraci a uznává významný pokrok, kterého země dosáhla navzdory bezprecedentním výzvám.
„Rozšíření Evropské unie není pouze strategickou příležitostí pro Ukrajinu, je také strategickou investicí do silnější, bezpečnější a jednotnější Evropy,“ dodala Raounová.
Ukrajina, která se již více než čtyři roky brání ruské agresi, oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví. Následovalo posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami, takzvaný screening. Tento proces byl nutným předpokladem k otevření tematických klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol.
Tematické klastry
První tematický klastr, který se v Lucemburku otevřel právě v pondělí, se otevírá jako první a uzavírá jako poslední. Zahrnuje část o fungování demokratických institucí, reformu veřejné správy, ekonomická kritéria, kapitolu 23 s názvem Soudnictví a základní práva a rovněž kapitolu 24, která nese název Spravedlnost, svoboda a bezpečnost.
Druhý klastr se týká vnitřního trhu, třetí konkurenceschopnosti, čtvrtý životního prostředí, energetiky a dopravy, pátý zemědělství a kohezní politiky a šestý vnějších vztahů, tedy i zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Celkem jde o 33 vyjednávacích kapitol. Každé otevření či uzavření kapitol se odehrává prostřednictvím mezivládní konference a musí být schváleno jednomyslně.
Zahájení první fáze jednání po dvouleté pauze způsobené maďarskou blokádou je vnímáno jako důležitý signál pro Ukrajinu, že její reformní úsilí má smysl, poznamenala agentura DPA. Země, která denně čelí intenzivním ruským útokům, bude muset nyní prokázat, že je připravena na členství v EU. Bude také nutná řada dalších reforem, například v boji proti korupci.
Start vyjednávání s Moldavskem
V pondělí později večer by mělo být zahájeno i vyjednávání prvních kapitol s Moldavskem. Země sousedící s Ukrajinou musela na zahájení jednání rovněž čekat dva roky kvůli maďarské blokádě.
Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová již ráno uvedla, že obě země, Ukrajina i Moldavsko, splnily své úkoly a je tedy načase, aby svůj úkol splnila i Evropská unie. „Očekávám, že pět zbývajících klastrů bude otevřeno v červenci,“ řekla Kosová novinářům.
Otevření prvních vyjednávacích kapitol ocenil i český ministr zahraničí Petr Macinka. „Stojí za to rovněž ocenit, že Maďaři a Ukrajinci byli schopni se nějak dohodnout, byť ta dohoda pro ně není jednoduchá,“ řekl Macinka v Lucemburku. Vyjednávání podle něj bude určitě trvat ještě mnoho let. „My jsme zastánci toho, že by neměly být změkčovány žádné podmínky, neměly by být udělovány žádné výjimky z přístupového procesu. I nám trvalo osm let, než jsme byli do EU přijati a museli jsme splnit spoustu věcí a proměnit náš systém, aby byl kompatibilní s evropským právem,“ dodal.