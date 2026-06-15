Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku, Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Večer má být zahájeno vyjednávání prvních kapitol i s Moldavskem.

„Dnešní historický milník je jedním z vrcholů kyperského předsednictví v Radě EU a vysílá jasný signál: budoucnost Ukrajiny a jejích občanů je pevně ukotvena v Evropské unii,“ uvedla v pondělí Marilena Raounová, náměstkyně kyperského ministra pro evropské záležitosti, jejíž země nyní EU předsedá. Pondělní přístupová konference podle ní rovněž potvrzuje neochvějný závazek Ukrajiny k evropské integraci a uznává významný pokrok, kterého země dosáhla navzdory bezprecedentním výzvám.

„Rozšíření Evropské unie není pouze strategickou příležitostí pro Ukrajinu, je také strategickou investicí do silnější, bezpečnější a jednotnější Evropy,“ dodala Raounová.

Unijní velvyslanci kývli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem
Předseda Evropské rady António Costa

Ukrajina, která se již více než čtyři roky brání ruské agresi, oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví. Následovalo posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami, takzvaný screening. Tento proces byl nutným předpokladem k otevření tematických klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol.

Tematické klastry

První tematický klastr, který se v Lucemburku otevřel právě v pondělí, se otevírá jako první a uzavírá jako poslední. Zahrnuje část o fungování demokratických institucí, reformu veřejné správy, ekonomická kritéria, kapitolu 23 s názvem Soudnictví a základní práva a rovněž kapitolu 24, která nese název Spravedlnost, svoboda a bezpečnost.

Druhý klastr se týká vnitřního trhu, třetí konkurenceschopnosti, čtvrtý životního prostředí, energetiky a dopravy, pátý zemědělství a kohezní politiky a šestý vnějších vztahů, tedy i zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Celkem jde o 33 vyjednávacích kapitol. Každé otevření či uzavření kapitol se odehrává prostřednictvím mezivládní konference a musí být schváleno jednomyslně.

Zahájení první fáze jednání po dvouleté pauze způsobené maďarskou blokádou je vnímáno jako důležitý signál pro Ukrajinu, že její reformní úsilí má smysl, poznamenala agentura DPA. Země, která denně čelí intenzivním ruským útokům, bude muset nyní prokázat, že je připravena na členství v EU. Bude také nutná řada dalších reforem, například v boji proti korupci.

Státy EU daly dle Kyjeva zelenou prvnímu kroku v přístupových jednáních
Julija Svyrydenková a Volodymyr Zelenskyj

Start vyjednávání s Moldavskem

V pondělí později večer by mělo být zahájeno i vyjednávání prvních kapitol s Moldavskem. Země sousedící s Ukrajinou musela na zahájení jednání rovněž čekat dva roky kvůli maďarské blokádě.

Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová již ráno uvedla, že obě země, Ukrajina i Moldavsko, splnily své úkoly a je tedy načase, aby svůj úkol splnila i Evropská unie. „Očekávám, že pět zbývajících klastrů bude otevřeno v červenci,“ řekla Kosová novinářům.

Otevření prvních vyjednávacích kapitol ocenil i český ministr zahraničí Petr Macinka. „Stojí za to rovněž ocenit, že Maďaři a Ukrajinci byli schopni se nějak dohodnout, byť ta dohoda pro ně není jednoduchá,“ řekl Macinka v Lucemburku. Vyjednávání podle něj bude určitě trvat ještě mnoho let. „My jsme zastánci toho, že by neměly být změkčovány žádné podmínky, neměly by být udělovány žádné výjimky z přístupového procesu. I nám trvalo osm let, než jsme byli do EU přijati a museli jsme splnit spoustu věcí a proměnit náš systém, aby byl kompatibilní s evropským právem,“ dodal.

Výběr redakce

Reportéři ČT se zaměřili na podvodná call centra, která z lidí lákají peníze

VideoReportéři ČT se zaměřili na podvodná call centra, která z lidí lákají peníze

před 20 mminutami
Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

21:58Aktualizovánopřed 20 mminutami
Americký strategický bombardér B-52 se po startu zřítil v Kalifornii

Americký strategický bombardér B-52 se po startu zřítil v Kalifornii

21:34Aktualizovánopřed 28 mminutami
Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

před 1 hhodinou
Vláda schválila novelu, která ruší poplatky za veřejnoprávní média

Vláda schválila novelu, která ruší poplatky za veřejnoprávní média

06:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Konec označení „z EU“ a „mimo EU“. Na obalech medu musí být uváděna země původu

Konec označení „z EU“ a „mimo EU“. Na obalech medu musí být uváděna země původu

před 2 hhodinami
Za žhářskými útoky proti Starmerovi stálo Rusko, píše BBC

Za žhářskými útoky proti Starmerovi stálo Rusko, píše BBC

před 2 hhodinami
Polsko nedodalo Ukrajině stíhačky MiG-29, protože mu prý neposkytla své drony

Polsko nedodalo Ukrajině stíhačky MiG-29, protože mu prý neposkytla své drony

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americký strategický bombardér B-52 se po startu zřítil v Kalifornii

Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se v pondělí krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Na síti X o tom informovaly ozbrojené síly USA. Záchranáři nyní pátrají po posádce. Příčina nehody, která se stala v 11:20 místního času (20:20 SELČ), není známa.
21:34Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku, Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Večer má být zahájeno vyjednávání prvních kapitol i s Moldavskem.
před 1 hhodinou

Za žhářskými útoky proti Starmerovi stálo Rusko, píše BBC

Britský soud v pondělí uznal vinu dvojice mužů s vazbami na Ukrajinu za sérii požárů domů a automobilu spojených s premiérem Keirem Starmerem. Muži se podle soudu dopustili žhářského spiknutí s úmyslem poškodit majetek, píší tiskové agentury. Žhářské akce podle soudu organizoval neznámý rusky mluvící muž, britské úřady však neprokázaly, že by za útoky stála přímo Moskva. Web stanice BBC však píše, že podle jeho investigativní práce byly útoky součástí širší kampaně sabotáží a provokací, vedoucí až k Ruské federaci.
před 2 hhodinami

Polsko nedodalo Ukrajině stíhačky MiG-29, protože mu prý neposkytla své drony

Polsko doposud nedodalo Ukrajině své dosluhující bojové letouny MiG-29, protože mu neposkytla své dronové technologie. V polské rozhlasové stanici Radio Zet to řekl náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk. O předání dalších letounů zemi bránící se ruské agresi se v Polsku mluvilo na přelomu loňského a letošního roku.
před 2 hhodinami

Zabránění návratu Orbána. Maďarští poslanci omezili funkční období premiérů

Maďarští poslanci v pondělí schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně osm let. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl mimo jiné posledních šestnáct let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar. Ten už dříve přislíbil reformy a změnu systému.
před 2 hhodinami

USA a Írán oznámily dosažení dohody, digitálně už ji podle Američanů podepsaly

Spojené státy a Írán už v neděli digitálně podepsaly memorandum o porozumění, řekli v pondělí prezident USA Donald Trump a viceprezident JD Vance. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Reuters napsala, že za USA úmluvu podepsali Trump a Vance a za Írán předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir uvedl, že Izrael dohodou není vázán. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády íránských přístavů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Masivní úder na Kyjev má oběti. Ve známém klášteře vypukl požár

Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřeli nejméně čtyři lidé, informoval ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Zasaženo bylo několik čtvrtí Kyjeva, útok připravil přibližně 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Ve slavném pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra vypukl požár, uvedl starosta Vitalij Klyčko. Údery zasáhly také Charkov, o život přišlo pět záchranářů a pět dalších utrpělo zranění. Rusko podle Kyjeva k nočním útokům použilo 681 dronů, střel a raket.
01:50Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Naprostou většinu odhalených teroristických útoků na Ukrajině provedli podle Centra vojenského zpravodajství Estonských obranných sil lidé, kteří využívali komunikační aplikaci Telegram. Estonští zpravodajci to uvedli v pátek během pravidelného týdenního brífinku, v němž vycházeli ze statistik ukrajinské policie.
před 6 hhodinami
Načítání...