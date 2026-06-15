Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů


15. 6. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf dostal kvůli ovlivnění tří zápasů třímilionovou pokutu a nesmí působit dvanáct let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.

Vedle klubu a Wolfa komise potrestala zákazem činnosti od patnácti měsíců do dvanácti let a pokutami od dvaceti tisíc do 140 tisíc korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše. Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech, vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.

Pondělní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.

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Samuel Šigut

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