Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí, z toho osmnáct v moravskoslezské části. Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy je zapojeno i několik hráčů z nejvyšší soutěže, vedle Šiguta také Jakub Elbel (Olomouc) nebo David Látal (Ostrava).
Moravskoslezská část vyšetřování se týká osmnácti lidí, přičemž třináct z nich úplně nebo částečně přiznalo vinu. Ostatní odmítli, že by se na něčem nelegálním podíleli. Podle Radiožurnálu se Šigut v březnu policii přiznal, že sázel na zápasy, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi dvaceti a třiceti tisíci korun, přesně si již nepamatuji. Kdo mi tyto finanční prostředky v hotovosti předal, už si nejsem stoprocentně jistý, ale domnívám se, že to byl pan Černaj,“ řekl policii třiadvacetiletý hráč, který má pozastavenou činnost.
Bývalý hráčský agent Daniel Černaj je jedním z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy. Také on se ke korupci přiznal. „Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál pět minut, nebo déle a vesměs to bylo třicet až padesát tisíc a my jsme si nechali o něco víc,“ popsal Černaj.
Ke korupci se přiznal i brankář Chrudimi
Někteří hráči ovlivňovali zápasy kvůli penězům nebo výhodnějším smlouvám. Zmanipulován byl například přípravný zápas mezi druholigovými týmy Chrudimi a Jihlavy loni v listopadu. Sázka byla na to, že v zápase padnou alespoň čtyři góly, což se skutečně stalo – Jihlava vyhrála 4:1. K přijetí úplatku v tomto utkání se přiznal brankář Chrudimi Lumír Číž. Potřeboval prý peníze, jelikož hráčům východočeského týmu tehdy nepřišla výplata.
„Oslovil mě pan Černaj, jestli bych s ním nechtěl zajít na kafe, setkali jsme se v Globusu v Pardubicích a vlastně mi bylo nabídnuto, jestli se nechci účastnit na manipulaci toho zápasu. Možnost byla, že buď se účastnit budu a dostanu sedmdesát tisíc korun, myslím, nebo nebudu, a řeknu, že jsem zraněný a dostanu deset tisíc,“ vypověděl Číž. Podílel se na zmanipulování dalších zápasů, dohromady za to podle vlastních slov dostal 150 tisíc korun.
Radiožurnál uvedl, že na základě odposlechů jsou obvinění součástí větší skupiny, která měla svou hierarchii. Někdo vyhledával hráče a rozhodčí ochotné zmanipulovat zápasy, a pak je uplácel. Ti, kteří upláceli, pak dostávali přesně dohodnutou odměnu od dalších lidí, kteří v zahraničí sázeli na zmanipulované zápasy. Většinou sázeli na asijských webech, kde výhry bývají vyšší. Kdo přesně sázel v zahraničí, se zatím neví. Stopy ale podle zjištění policie vedou na Balkán.