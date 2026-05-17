ŘSD i Správa železnic chtějí příští rok o miliardy víc

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o třicet až pětatřicet nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř čtyřicet kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších jednadvacet kilometrů silnic první třídy.
„Budeme žádat o navýšení finančních prostředků do výše 90 miliard a doufám, že je dostaneme, protože z těch 90 miliard je 80 miliard mandatorních. To znamená na stavby rozestavěné a na údržbu a opravy stávajících komunikací,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Tříapůlkilometrový úsek dálnice D7 ve Středočeském kraji začíná nabírat konkrétní obrysy. Hotovo má být v roce 2027. Stejný termín platí i pro sedmikilometrový úsek Žalmanov–Knínice na D6, i když tam práce začaly o rok později.
V roce 2027 má být hotová i zhruba třináctikilometrová část Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, stejně jako další úseky D35 nebo část jihočeské dálnice D3. Nejen na tyto stavby potřebuje ŘSD v následujícím rozpočtu přes devadesát miliard.
„Kdyby ta částka byla nižší, potom bychom museli vybírat, jestli zastavíme přípravu některých staveb, zastavíme některé stavby, nebo snížíme zase peníze na opravy a údržbu, což by mělo dopad na kvalitu silniční a dálniční sítě, která se dneska velmi zvedla,“ přiblížil Mátl.
„V roce 2027 jsme se podle předchozího střednědobého plánu měli pohybovat za hranicí sto miliard korun. Takže racionalizujeme, snažíme se být co nejvíc úsporní,“ sdělil generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. „V úhrnu se bavíme o rozpočtu, který je větší zhruba o deset miliard korun proti letošnímu. To znamená, že cílíme na částku kolem 83 miliard korun,“ dodal.
Bednárik konkrétní částku nezmínil
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) konkrétní částky zatím zmiňovat nechce. „Bavíme se o tom, že Státní fond dopravní infrastruktury bude potřebovat mnohem robustnější krytí svých investic, ale nebudu to řešit přes média,“ dodal Bednárik.
Podle ministra se bude postupovat podle vládního programového prohlášení, které vyjmenovává prioritní stavby. Dokument počítá například s dokončením železničního spojení mezi Prahou, ruzyňským letištěm a Kladnem do roku 2029. Ve stejném termínu chce kabinet taky dokončenou D11 k polským hranicím, dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary nebo D35 až do Mohelnice.
„Já teď budu muset znovu odůvodňovat, jestli jsme vybrali ty správné priority, jestli mají dostatečný multiplikační efekt, jestli tohle pomůže ekonomice a obyvatelům nejvíce, jak se dá pomoc,“ dodal Bednárik.
Připravované dálnice a železnice
ŘSD letos zahájí výstavbu více než 98 kilometrů nových dálnic a přes sedmdesát kilometrů silnic první třídy. Aktuálně se pracuje na třiceti stavbách budoucích dálnic po celé republice. Jejich součet představuje bezmála 174 kilometrů. Pro dokončení základní dálniční sítě zbývá postavit celkem 191 kilometrů.
Na železnici vláda v roce 2026 posílá historicky nejvyšší částku – přes 72 miliard. Nejvýznamnější zakázkou letošní stavební sezony je modernizace trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. Práce na patnácti kilometrech potrvají do roku 2029.
V roce 2026 začne také elektrizace 52 kilometrů trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Troleje dostane vytížená příměstská trať z Nýřan do Heřmanovy Huti a díky tomu bude možné zavést přímé elektrické vlaky z Plzně. Kompletní renovací projdou nádražní budovy v Chebu a Táboře.
Finance je potřeba si odpracovat, míní Kupka
„Nestačí jít tady s otevřenou dlaní na ministerstvo financí, je potřeba odpracovat i to, jakým způsobem se ty klíčové stavby i do budoucna budou financovat,“ řekl k situaci předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka.
„My máme přibližně přes 1500 kilometrů dálnic. Hustota je nejvyšší v Evropě – Německo ji má vyšší tedy – ale myslím, že je důležitější propojení mezi regiony nebo posílit obchvaty. To má za mě mít prioritu,“ míní člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti).
Požadavky obou podniků na příští rok podporují zástupci hnutí ANO. Podle nich se ale ani v dalších letech nebude možné vyhnout určování priorit mezi jednotlivými projekty.
„Doba hojnosti, že budou peníze úplně na všechno, zkrátka skončila. Vidíme to třeba u ŘSD, ať jsme konkrétní, že posouvají v čase některé drobnější, zbytné projekty. Třeba jde o jednu křižovatku v Pardubicích u známého dostihového závodiště,“ zmínil předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO).