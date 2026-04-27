Opravy mostních závěrů na novém úseku D3 u Českých Budějovic zpomalily dopravu

Na novém úseku jihočeské dálnice D3 u Českých Budějovic čekají řidiče dopravní omezení. Rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině a doprava je svedena pouze do poloviny dálnice. Firma musí opravit mostní závěry. Podle Ředitelství silnic a dálnic jde o odstraňování vad v rámci reklamace.
Po D3 u Českých Budějovic se nyní místy jezdí jen osmdesátkou. Řidiči museli sundat nohu z plynu kvůli pracím na mostních závěrech. „Já bych řekl, že je to dost brzy na opravu dálnice, protože je nedávno zkolaudovaná a schválená,“ poznamenal obyvatel Vidova Robert Váca.
Dotyčnou část dálnice zprovoznili na konci roku 2024. Dopravní omezení nyní platí ve dvou vyznačených úsecích na cestě z Kaplice do Českých Budějovic. Nepříjemný hluk je slyšet při každém přejezdu auta přes mostní závěry. Prasklo totiž jejich obetonování.
V domech blízko dálničního mostu bydlí lidé z Roudného a Vidova. Někteří na hluk upozornili. „Mluvili jsme o tom, že jsou slyšet rány, když projede náklaďák,“ poznamenala obyvatelka Vidova Jana Dvořáková.
Reklamační závada
„Reklamační závadu jsme objevili na mostních závěrech. To obetonování se rozlomilo, bylo hlučné, nestabilní a hlavně neodpovídalo normě,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. ŘSD uvádí, že nedostatky zjistilo ještě před dokončením stavby. S opravou čekalo na jaro.
Zástupci firmy se k vadě nechtěli vyjadřovat. Nápravu zajistí a zaplatí sami.
Kvůli opravě mostních závěrů je doprava na dálnici D3 za Českými Budějovicemi svedena pouze do jednoho dálničního pásu. Řidiči projíždějí úseky jedním pruhem v obou směrech a kvůli bezpečnosti museli zpomalit. „20. května bude všechno hotové a už se tam bude jezdit bez jakéhokoliv omezení,“ ujistil Rýdl. Maximální povolená rychlost se tak vrátí na 130 kilometrů v hodině.