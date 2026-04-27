Opravy mostních závěrů na novém úseku D3 u Českých Budějovic zpomalily dopravu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Omezení na novém úseku D3
Na novém úseku jihočeské dálnice D3 u Českých Budějovic čekají řidiče dopravní omezení. Rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině a doprava je svedena pouze do poloviny dálnice. Firma musí opravit mostní závěry. Podle Ředitelství silnic a dálnic jde o odstraňování vad v rámci reklamace.

Po D3 u Českých Budějovic se nyní místy jezdí jen osmdesátkou. Řidiči museli sundat nohu z plynu kvůli pracím na mostních závěrech. „Já bych řekl, že je to dost brzy na opravu dálnice, protože je nedávno zkolaudovaná a schválená,“ poznamenal obyvatel Vidova Robert Váca.

Dotyčnou část dálnice zprovoznili na konci roku 2024. Dopravní omezení nyní platí ve dvou vyznačených úsecích na cestě z Kaplice do Českých Budějovic. Nepříjemný hluk je slyšet při každém přejezdu auta přes mostní závěry. Prasklo totiž jejich obetonování.

V domech blízko dálničního mostu bydlí lidé z Roudného a Vidova. Někteří na hluk upozornili. „Mluvili jsme o tom, že jsou slyšet rány, když projede náklaďák,“ poznamenala obyvatelka Vidova Jana Dvořáková.

Reklamační závada

„Reklamační závadu jsme objevili na mostních závěrech. To obetonování se rozlomilo, bylo hlučné, nestabilní a hlavně neodpovídalo normě,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. ŘSD uvádí, že nedostatky zjistilo ještě před dokončením stavby. S opravou čekalo na jaro.

Zástupci firmy se k vadě nechtěli vyjadřovat. Nápravu zajistí a zaplatí sami.

Kvůli opravě mostních závěrů je doprava na dálnici D3 za Českými Budějovicemi svedena pouze do jednoho dálničního pásu. Řidiči projíždějí úseky jedním pruhem v obou směrech a kvůli bezpečnosti museli zpomalit. „20. května bude všechno hotové a už se tam bude jezdit bez jakéhokoliv omezení,“ ujistil Rýdl. Maximální povolená rychlost se tak vrátí na 130 kilometrů v hodině.

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
22. 4. 2026

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.
19. 4. 2026

Soud potrestal podmínkou ženu, která v Českém Krumlově poškodila desítky aut

Žena, která předloni na podzim poškodila v Českém Krumlově téměř stovku aut, dostala u soudu jedenáctiměsíční podmínku s odkladem na tři roky. Soud ji pravomocně potrestal za poškození cizí věci. České televizi to řekl mluvčí soudu Matěj Novák. Žena poškodila v centru města i na sídlištích auta rýhami a ulamovala jim zrcátka. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun.
17. 4. 2026

VideoNa Písecku testují drony k ochraně kritické infrastruktury či záchraně lidí

Výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) testují na Písecku drony, které mohou pomáhat v krizových situacích, jako jsou živelné pohromy, hledání ztracených lidí či krize v elektrárnách. Stroje dokážou létat i bez signálu GPS a naprostá většina komponentů by měla být česká. „Většina evropských výrobců je na Číně dost závislá, ale všichni to teď chápou a snaží se do posledního kabelu vyvíjet tuzemsky nebo v okolí,“ vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny Martin Saska. Vývojáři chtějí mít jistotu, že nejsou v dronech špionážní čipy a že je budou schopní kompletně vyrobit i v době, kdy bude na světovém trhu problém s dodávkami.
14. 4. 2026

Opravy uzavřely most Kosmonautů v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích se na několik měsíců mění dopravní situace. Začala půlroční uzavírka mostu Kosmonautů, po němž denně projedou tisíce aut. S rekonstrukcí mostu souvisí řada uzavírek nebo změn směru jízdy především v centru města a jeho okolí. Ty v úterý ráno výrazně komplikovaly dopravu. Cesta autem nebo autobusem do práce a do školy trvala lidem o desítky minut déle.
7. 4. 2026Aktualizováno7. 4. 2026

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
6. 4. 2026

Na jindřichohradecké úzkokolejce vyjely po několika letech pravidelné vlaky

Jindřichohradecká úzkokolejka v pátek zahájila pravidelný turistický provoz. První vlak vyjel z nádraží v Jindřichově Hradci směrem na Obrataň na Vysočině v 9:11 a další spoj o několik minut později zamířil do Nové Bystřice. Pravidelný provoz se na této dráze zastavil na podzim 2022 kvůli insolvenci předchozího majitele. O obnovení se postarala společnost Gepard Express.
3. 4. 2026
