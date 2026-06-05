Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.
Řidiče v Praze čekají během letošních prázdnin omezení především kvůli rekonstrukci Kbelské ulice, která supluje oba nedokončené okruhy a využívá ji nejen osobní, ale i nákladní doprava. Práce se budou týkat téměř tří kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopackou. Od 2. července do 15. srpna bude komunikace zúžena ze dvou na jeden pruh v každém směru.
Technická správa komunikací (TSK) pokračuje také v již zahájených akcích. Nejdůležitější z nich je podle mluvčí Barbory Liškové rekonstrukce Plzeňské ulice, která začala už loni. K úplnému uzavření úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Čečeličce a Holečkova přistoupila o prvním květnovém víkendu. Uzavírka má trvat do konce srpna, objízdná trasa vede Vrchlického ulicí.
ŘSD bude také do 6. srpna pracovat na přestavbě a zvýšení kapacity mimoúrovňové křižovatky Aviatická u ruzyňského letiště, která začala koncem dubna. Na začátku prázdnin silničáři kvůli pracím svedou dopravu na D7 do jednoho pruhu v každém směru. Řidiči mířící na letiště by se proto měli podle dřívějšího vyjádření Letiště Praha připravit na zdržení a vyrazit s dostatečným předstihem.
Středočeský kraj
Ve Středočeském kraji bude ŘSD pokračovat v opravě mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1, která začala loni v květnu. Auta tam jezdí ve dvou zúžených pruzích. Stavbaři nyní budují mostní konstrukci v části směrem na Prahu, hotová by měla být do konce prázdnin. Provoz v režimu 2+2 pak silničáři převedou na novou část dálnice, následovat bude demolice a výstavba druhé části mostu.
V létě by měla začít také oprava více než třináctikilometrového úseku D11 mezi Poděbrady a Sadskou. Dosud však neskončila lhůta pro podání nabídek, přesný termín zahájení oprav proto zatím není znám. Práce by měly trvat zhruba čtyři měsíce a řidiči budou po tuto dobu jezdit sníženou rychlostí ve zúžených pruzích.
Plzeňský kraj
Největší letní stavební akcí krajské Správy a údržby silnic Plzeňského kraje je nový most přes Otavu v Dlouhé Vsi u Sušice na Klatovsku za 135 milionů korun. Stavba začala koncem května a podle náměstka krajské správy Martina Víta nahradí současné tři mosty, které jsou ve velmi špatném stavu. Předpokládaná doba výstavby je dvacet měsíců.
ŘSD začne v červnu opravovat levý jízdní pás D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň mezi kilometry 110,3 a 100, tedy od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. Rekonstrukce potrvá zhruba čtyři měsíce. Od srpna začne oprava obou směrů D5 mezi 88. a 94. kilometrem, od Nýřan do Líní.
Rekonstrukce se chystají na všech silnicích první třídy s výjimkou tahu I/20 z Plzně do Karlových Varů. Na silnici I/26 ve směru na Prahu opravuje ŘSD za sto milionů korun tříkilometrový úsek dálničního přivaděče od Hřbitovní ulice po křižovatku Kyšice. V opačném směru na Domažlice opravuje průtah Horšovským Týnem.
Na silnici I/27 na okraji Třemošné je od poloviny května uzavřený most, kde se mění ložiska a dilatační závěry. Auta musí jezdit přes město, kde doprava zhoustla i kvůli stavbě okružní křižovatky před opravovanou estakádou. „Mělo by to být do konce prázdnin hotové,“ uvedl náměstek ředitele krajské správy ŘSD Michal Syřínek.
Královéhradecký kraj
V Královéhradeckém kraji budou komplikace například na Hradecku na silnici I/33 v Černožicích nebo na silnici mezi Smidary a Skřivany. Od poloviny června do poloviny prosince budou silničáři za zhruba padesát milionů korun opravovat most a opěrnou zeď. Objízdná trasa povede po dálnici D11. Na letní prázdniny ŘSD chystá také opravu silnice I/11 v Česticích na Rychnovsku. Konkrétní dopravní omezení silničáři teprve oznámí.
Jednou z nejvýznamnějších krajských investic je podle Jakuba Sochora z tiskového oddělení hejtmanství přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí na Náchodsku. V souvislosti s přeložkou a stavbou obchvatu Náchoda je od května kyvadlový provoz na budovaném rondelu před hraničním přechodem do Polska. Ve špičkách se tam tvoří dlouhé kolony, omezení by mělo skončit 14. června.
Řidiči na Rychnovsku musí do začátku srpna počítat s komplikacemi také v Králově Lhotě, kde se opravuje frekventovaná silnice II/308. Objízdná trasa vede z Libřic na Jaroměř nebo z Bohuslavic na Slavětín, pro osobní auta přes Jílovice. Motoristy během letních měsíců čekají také dopravní omezení v souvislosti se stavbou mostů v Horní Brusnici, Adršpachu, Čičové nebo Červeněvsi.
Pardubický kraj
Řidičům v Pardubickém kraji zkomplikují cestování některé opravy větších i menších silnic. Hned dvě opravy chystá ŘSD na silnici I/17 na Chrudimsku. V polovině června začne oprava mostu v Hrochově Týnci, která potrvá do listopadu. Od července do konce prázdnin se plánuje obnova asfaltového povrchu mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem. „V obou případech bude provoz řízen kyvadlově,“ uvedla mluvčí pardubické správy ŘSD Petra Drkulová.
Státní organizace chystá také zajištění stability komunikace I/43 v Březové nad Svitavou, úpravu křižovatky silnic I/35 a II/317 v litomyšlské části Nedošín nebo obnovu asfaltové vozovky na silnici I/36 mezi Rybitvím a Pardubicemi. Na všech místech se bude po dobu prací jezdit kyvadlově.
Množství rekonstrukcí a modernizací chystá na krajských komunikacích také Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Kvůli stavebním pracím budou v létě uzavřeny úseky silnic III/29820 a III/29815 v Bohumilči, III/31218 v Klášterci nad Orlicí, III/3152 v úseku Zámrsk–Dobříkov, III/3594 v Jiříkově nebo III/31215 ve Skuhrově. Neprůjezdné budou kvůli opravám také mosty v Moravské Třebové a Nasavrkách. Motoristé budou muset využívat objízdné trasy.
Karlovarský kraj
S dopravními omezeními musí letos během letních měsíců počítat řidiči na několika silnicích první třídy v Karlovarském kraji. Druhého června začalo ŘSD u Toužimi na Karlovarsku opravovat silnici I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září.
Pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech na silnici I/6. „Stavba probíhá od března 2026 do prosince 2027 za částečné uzavírky v režimu 1+1. Uzavřený je sjezd z I/6 na I/13 ve směru na Chomutov a zároveň nájezd na I/6 ve směru od Chebu. Objízdná trasa vede ulicemi Bohatická a Dalovická,“ popsala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Od konce května silničáři pracují také na silnici I/21 u Chlumečku na Chebsku. Práce na 1,3 kilometru dlouhém úseku potrvají přibližně dva měsíce a vyžádají si dopravní omezení na silnici I/21 i v okolí mimoúrovňových křižovatek Chlumeček a Střížov.
Krajští silničáři pokračují ve větších opravách silnic a mostů napříč krajem. „Například v Perninku, u Nových Hamrů, v Damicích, u Kynšperka nad Ohří, v Dubině a ve Starém Hrozňatově. Naopak rychleji, než se předpokládalo, by měla být dokončena kompletní modernizace úseku vozovky v Tatrovicích, kde zhotovitel plánuje silnici zprůjezdnit už v závěru června, tedy s téměř dvouměsíčním předstihem,“ řekl mluvčí krajských silničářů Vojtěch Vaněk.
Liberecký kraj
S objížďkami, semafory a na některých místech i kolonami musí v létě počítat motoristé v Libereckém kraji. Největší komplikace budou v Liberci, kde ŘSD v červnu zahájí rekonstrukci přemostění nad rušnou křižovatkou u obchodního centra Globus.
Řidiče čekají omezení také na cestě do Krkonoš. Stavbaři se po zimě vrátili k opravě více než kilometr dlouhého úseku mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Na silnici podél Jizery se pracuje už několik let. Provoz je veden kyvadlově a řízen semafory. Hotovo by mělo být podle ŘSD do konce listopadu.
Velkým omezením bude na Českolipsku stavba obchvatu Svoru, kvůli které se uzavře část rušné silnice I/9 do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Pro veškerou dopravu bude uzavřen přibližně šestikilometrový úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa povede přes Českou Kamenici a Chřibskou do Horního Podluží.
S dopravním omezením musí turisté počítat i na krajských silnicích. Kvůli rekonstrukci mostů v Zákupech je komplikovaný přístup k tamnímu zámku. Omezený je také příjezd k zámku Hrubá Skála v Českém ráji, kam auta neprojedou od křižovatky u hřbitova k parkovišti u zámku.
Ústecký kraj
Obchvat Svor zkomplikuje jízdu i motoristům v Ústeckém kraji. Silnice I/9 spojuje Šluknovský výběžek s Německem a sousedním Libereckým krajem. Uzavírka části silnice začala 1. června a potrvá dvacet týdnů. Objízdná trasa vede po silnici I/13 do České Kamenice a dál po silnicích II/263 a II/264 přes Chřibskou do Horního Podluží. Měří 34 kilometrů. Uzavírku kritizovali starostové z obcí v obou krajích, kteří se o ní údajně dozvěděli pozdě.
Kolony lze očekávat také při částečné uzavírce silnice I/13 v Bílině na Teplicku, kde bude provoz řízen semafory a částečně se uzavřou výjezdy z křižovatek. Práce se uskuteční pravděpodobně na přelomu června a července. Hustý provoz je už nyní u Chlumce na Ústecku na silnici I/30, kde začíná hlavní část výstavby okružní křižovatky. S uzavírkami se počítá také při stavbě okružní křižovatky u Dobroměřic na Lounsku na silnici I/28.
Mezi největší akce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje patří oprava mostu v Jiříkově na Děčínsku, sanace svahu u obce Hliněná na Teplicku, oprava povrchu silnice u Měděnce na Chomutovsku nebo oprava mostu v Droužkovicích na Chomutovsku.
Jihočeský kraj
Ředitelství silnic a dálnic v Jihočeském kraji chystá na červenec a srpen opravy za zhruba 220 milionů korun bez DPH. Kromě již zahájených staveb se pustí do výměny asfaltu a obnovy vozovek na téměř třinácti kilometrech silnic první třídy. „Ve všech čtyřech úsecích počítáme s kyvadlovou dopravou bez úplných uzavírek,“ sdělil Adam Koloušek z ŘSD.
Od července chystá ŘSD opravu silnice I/4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku, nyní vybírá dodavatele stavby. Od srpna plánuje rekonstrukci úseku silnice I/20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku, v Majdaleně na Jindřichohradecku opraví průtah obcí na silnici I/24 a na silnici I/3 mezi Planou a Štilcem na Českobudějovicku vymění asfalt včetně mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd.
Jihočeský kraj v červenci zahájí obnovu 38 úseků silnic druhé a třetí třídy. Opravami projde 133 kilometrů komunikací. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Mezi největší akce patří rekonstrukce silnic z Kojákovic do Kramolína na Českobudějovicku, z Brlohu do Chlumečku na Českokrumlovsku, z Jarošova nad Nežárkou do Popelína na Jindřichohradecku, z Ražic do Štětic na Písecku, z Čepřovic do Bavorova na Strakonicku a z Nové Vsi do Tučap na Táborsku.
Kraj Vysočina
Kvůli přípravám na budování dvou nových jaderných bloků v Dukovanech přestavují Kraj Vysočina a ŘSD zatím především části silnic určených pro přepravu těžkých a nadrozměrných dílů. Na silnici I/38 stavbaři v minulých třech letech přestavěli mosty u Habrů, Kamene, Skuhrova a Antonínova Dolu, aby měly dostatečnou nosnost. Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě za 158 milionů korun bez DPH začala letos na jaře a potrvá do léta 2027.
Na státních silnicích bude ještě potřeba upravit například mosty u Golčova Jeníkova a postavit obchvat Třebíče. Na některých místech bude nutné vybudovat i dočasné trasy, aby bylo možné nevyhovující mosty objet.
Na silnicích Kraje Vysočina byl loni dokončen šestikilometrový jihovýchodní obchvat Jihlavy za přibližně devět set milionů korun. V současnosti kraj staví mezi Jihlavou a elektrárnou obchvaty Brtnice, Zašovic a Slavětic. Náklady na tyto stavby přesáhnou jednu miliardu korun.
Jihomoravský kraj
Na dálnicích a silnicích první třídy na jižní Moravě nemá v červnu ani během letních prázdnin přibýt žádná nová uzavírka. ŘSD je naplánovalo až na období po prázdninách. Situace však bude podle silničářů i tak velmi komplikovaná kvůli pokračující modernizaci křížení dálnic D1 a D2 a dalším stavbám. V Brně komplikuje dopravu například uzavírka na průtahu Bosonohami, který jinak slouží jako souběžná komunikace s dálnicí D1.
Na silnici I/54 se bude jezdit kyvadlově až do začátku září v Archlebově, v Bzenci pak do konce první červencové dekády. V červenci začne oprava silnice I/23 mezi Kývalkou a Rosicemi. Potrvá do konce srpna a provoz tam bude veden kyvadlově.
Na silnicích druhé třídy se počítá například s opravou mostů v Olomoucké ulici v Brně, s rekonstrukcí silnice kolem Olympie z Modřic k dálnici D2, silnice ze Židlochovic do Pohořelic, z Moravských Bránic do Silůvek nebo z Ořechova do Hajan. V Ivančicích se má začít opravovat vytížená křižovatka, kde se stýkají silnice od Oslavan a Brna. Přesné termíny těchto staveb zatím nejsou známé.
Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji silničáři od začátku června do druhé poloviny července opravují sedmikilometrový úsek dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Práce budou probíhat po etapách a komunikace zůstane vždy průjezdná minimálně jedním pruhem v obou směrech.
Komplikace lze očekávat také ve Zlíně, kde silničáři začnou opravovat silnici I/49, po níž denně projedou desítky tisíc vozidel. Práce na dvou úsecích potrvají přibližně do poloviny srpna. S omezeními kvůli opravám silnic první i nižších tříd by měli motoristé počítat také v dalších částech kraje.
Na červenec a srpen plánuje ŘSD opravu silnice I/49 mezi Pozděchovem a Prlovem na Vsetínsku. Od srpna do listopadu by měli silničáři na stejné silnici v Prlově pracovat na sanaci sesuvu, mezi srpnem a říjnem chtějí sanovat také sesuv na silnici I/57 v Lidečku na Vsetínsku.
Moravskoslezský kraj
V Moravskoslezském kraji bude doprava během prázdnin komplikovaná především v Ostravě, a to kvůli rekonstrukcím důležitých silnic a mostů. Po vleklých soudních sporech začalo Ředitelství silnic a dálnic v dubnu opravu zvlněného úseku dálnice D1. Potrvá až do jara příštího roku a týká se úseku od křížení s Rudnou ulicí (I/11) po křížení s Místeckou ulicí (I/56).
Výraznou komplikací pro dopravu v centru Ostravy je také oprava náměstí Republiky s tramvajovou zastávkou na Frýdlantských mostech a přestavba mostu přes řeku Ostravici v ulici Na Karolině, která je nyní uzavřena pro veškerou dopravu. Od dubna se opravuje také železniční most přes Hlučínskou ulici v Ostravě-Přívoze, přes který vede hlavní železniční trať z Ostravy do Bohumína a dále do Polska a na Slovensko.
V létě se bude v Ostravě opravovat také Bohumínská ulice v Hrušově, která směřuje do Bohumína a zároveň slouží jako přivaděč k dálnici D1. Provoz tam bude omezen po polovinách, při betonování bude komunikace zcela uzavřena. Na několika místech se opravuje frekventovaná silnice I/57 vedoucí od polských hranic přes Krnov, Opavu a Nový Jičín až na Slovensko. Na Bruntálsku se rekonstruuje také silnice třetí třídy mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Řidiči mířící například do Zlatých Hor musí využívat objízdné trasy.
Od července do září se bude opravovat průtah Kravařemi na Opavsku, zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek silnice I/56. O prázdninách čeká oprava také dvě mimoúrovňová křížení silnice I/48 v Českém Těšíně na Karvinsku. Komplikace v dopravě na Karvinsku působí i přestavba mostu přes Stonávku ve Stonavě.
Olomoucký kraj
Automobilovou dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikuje několik oprav vytížených silnic a mostů. Na seznamu letních investic ŘSD je i rekonstrukce 1,8 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy I/55 mezi Olomoucí a Grygovem, kterou chtějí silničáři uskutečnit v červenci. Oprava naváže na dokončenou první část dálnice D55 z Olomouce do Přerova.
Od začátku června komplikuje provoz na vytížené silnici I/11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumpersku dvouměsíční oprava vozovky v úseku dlouhém 3,3 kilometru. Po většinu doby bude tato část silnice průjezdná kyvadlově.
Také krajská správa silnic, která se stará o komunikace nižších tříd, během léta opraví několik úseků silnic a mostů. Za úplné uzavírky bude pokračovat oprava mostu v Hranicích nad silnicí I/47, rekonstrukce silnice třetí třídy mezi Dětkovicemi a Určicemi na Prostějovsku či mezi Citovem a Císařovem na Přerovsku.
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