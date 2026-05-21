Uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě komplikuje dopravu. Přestavba souvisí s Dukovany

Most v Masarykově ulici v centru Havlíčkova Brodu silničáři uzavřeli kvůli přestavbě. Je součástí trasy, po níž se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Provizorní most je určený jen pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému. Pěší mohou využít lávku. Řidiči tak musejí počítat s komplikacemi, město proto doporučuje využívat obchvat a dočasně zavedlo MHD zdarma.
Příští rok v létě bude most přes Sázavu v Masarykově ulici o metr širší a unese až devět set tun. Do té doby se ale místo mění v neprůchozí a neprůjezdné staveniště.
Automobilům přitom dosud v centru města sloužily dva mosty přes Sázavu. Denně přes ně projelo asi pětatřicet tisíc vozidel. Doprava se teď přesunula na most u kostela svaté Kateřiny. Jedním z nejzatíženějších míst je nyní kruhový objezd v jeho blízkosti, kde se tvoří kolony. Ve špičce mohou být dlouhé až dva kilometry.
„Doporučujeme všem řidičům, aby alespoň v prvních týdnech a měsících pokud možno přes Brod nejezdili a zvolili jiné dálkové trasy,“ nabádá místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09). Podle něj je nejlepší využívat obchvat.
V ulicích je také více policistů, kteří dohlížejí na dopravu a pomáhají chodcům i řidičům. Dopravní experti navíc průběžně upravují semafory tak, aby upřednostnily nejvytíženější směry. Podle Honzárka bývají po podobných uzavírkách největší problémy v prvních dnech. Situace se ale zpravidla po týdnu částečně zlepší.
Stavbu za téměř sto šedesát milionů korun pro Ředitelství silnic a dálnic provádí firma Strabag. Už vznikl provizorní most, který zajišťuje spojení mezi Masarykovou a Humpoleckou ulicí pro sanitky, policii, hasiče, autobusy i stavbaře.
MHD zdarma
Od středy mohou lidé jezdit městskými autobusy zdarma. „Mimořádným opatřením chce město zmírnit dopady uzavírky na dopravu,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Podle něj vedení radnice vnímá obavy obyvatel z dopravní situace po uzavření mostu. „Věříme, že se povede část občanů motivovat k častějšímu využívání městských autobusů a opatření přispěje ke zklidnění dopravy,“ prohlásil.
Lidé s předplaceným jízdným podle radnice o peníze nepřijdou. „Počítáme s tím, že nabitým kartám bude adekvátně prodloužena platnost, takže nikdo nemusí mít obavy, že přijde o zakoupené jízdné,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (zvolená za ODS).
Cestující mohou do autobusů nastupovat všemi dveřmi, což by mělo urychlit odbavení. „Připomínáme také, že nyní jsou všechny autobusové zastávky na znamení,“ doplnila radnice. Podle odhadu města způsobí bezplatná MHD letos výpadek tržeb z jízdného kolem tří milionů. Jízdní řády autobusů jsou dostupné na webu IDOS nebo v městské aplikaci.
Další úpravy kvůli Dukovanům
Most určený k přestavbě je dlouhý šedesát metrů. Postavený byl v 60. letech minulého století a rekonstruovaný před pětadvaceti lety. Nová mostní konstrukce dosáhne šířky 19,5 metru. Nosnost bude mít až zmíněných 900 tun.
Kvůli přepravě komponentů pro nové dukovanské bloky letos na jaře ŘSD v Havlíčkově Brodě upravovalo také okružní křižovatku na silnici I/38 u výjezdu na Jihlavu. Dopravní omezení tam už skončilo, stavbaři ale ještě dokončují závěrečné práce, upozornil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina. Most přes Sázavu bude podle předpokladů neprůjezdný do léta 2027.