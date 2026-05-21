Uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě komplikuje dopravu. Přestavba souvisí s Dukovany


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Most v Masarykově ulici v centru Havlíčkova Brodu silničáři uzavřeli kvůli přestavbě. Je součástí trasy, po níž se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Provizorní most je určený jen pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému. Pěší mohou využít lávku. Řidiči tak musejí počítat s komplikacemi, město proto doporučuje využívat obchvat a dočasně zavedlo MHD zdarma.

Příští rok v létě bude most přes Sázavu v Masarykově ulici o metr širší a unese až devět set tun. Do té doby se ale místo mění v neprůchozí a neprůjezdné staveniště.

Automobilům přitom dosud v centru města sloužily dva mosty přes Sázavu. Denně přes ně projelo asi pětatřicet tisíc vozidel. Doprava se teď přesunula na most u kostela svaté Kateřiny. Jedním z nejzatíženějších míst je nyní kruhový objezd v jeho blízkosti, kde se tvoří kolony. Ve špičce mohou být dlouhé až dva kilometry.

„Doporučujeme všem řidičům, aby alespoň v prvních týdnech a měsících pokud možno přes Brod nejezdili a zvolili jiné dálkové trasy,“ nabádá místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09). Podle něj je nejlepší využívat obchvat.

V ulicích je také více policistů, kteří dohlížejí na dopravu a pomáhají chodcům i řidičům. Dopravní experti navíc průběžně upravují semafory tak, aby upřednostnily nejvytíženější směry. Podle Honzárka bývají po podobných uzavírkách největší problémy v prvních dnech. Situace se ale zpravidla po týdnu částečně zlepší.

Stavbu za téměř sto šedesát milionů korun pro Ředitelství silnic a dálnic provádí firma Strabag. Už vznikl provizorní most, který zajišťuje spojení mezi Masarykovou a Humpoleckou ulicí pro sanitky, policii, hasiče, autobusy i stavbaře.

MHD zdarma

Od středy mohou lidé jezdit městskými autobusy zdarma. „Mimořádným opatřením chce město zmírnit dopady uzavírky na dopravu,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Podle něj vedení radnice vnímá obavy obyvatel z dopravní situace po uzavření mostu. „Věříme, že se povede část občanů motivovat k častějšímu využívání městských autobusů a opatření přispěje ke zklidnění dopravy,“ prohlásil.

Lidé s předplaceným jízdným podle radnice o peníze nepřijdou. „Počítáme s tím, že nabitým kartám bude adekvátně prodloužena platnost, takže nikdo nemusí mít obavy, že přijde o zakoupené jízdné,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (zvolená za ODS).

Cestující mohou do autobusů nastupovat všemi dveřmi, což by mělo urychlit odbavení. „Připomínáme také, že nyní jsou všechny autobusové zastávky na znamení,“ doplnila radnice. Podle odhadu města způsobí bezplatná MHD letos výpadek tržeb z jízdného kolem tří milionů. Jízdní řády autobusů jsou dostupné na webu IDOS nebo v městské aplikaci.

Další úpravy kvůli Dukovanům

Most určený k přestavbě je dlouhý šedesát metrů. Postavený byl v 60. letech minulého století a rekonstruovaný před pětadvaceti lety. Nová mostní konstrukce dosáhne šířky 19,5 metru. Nosnost bude mít až zmíněných 900 tun.

Kvůli přepravě komponentů pro nové dukovanské bloky letos na jaře ŘSD v Havlíčkově Brodě upravovalo také okružní křižovatku na silnici I/38 u výjezdu na Jihlavu. Dopravní omezení tam už skončilo, stavbaři ale ještě dokončují závěrečné práce, upozornil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina. Most přes Sázavu bude podle předpokladů neprůjezdný do léta 2027.

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Hospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Aktuálně z rubriky Regiony

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
16:56Aktualizovánopřed 26 mminutami

Most v Masarykově ulici v centru Havlíčkova Brodu silničáři uzavřeli kvůli přestavbě. Je součástí trasy, po níž se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Provizorní most je určený jen pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému. Pěší mohou využít lávku. Řidiči tak musejí počítat s komplikacemi, město proto doporučuje využívat obchvat a dočasně zavedlo MHD zdarma.
Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
15:16Aktualizovánopřed 52 mminutami

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
před 3 hhodinami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.
11:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Všichni obvinění ve fotbalové kauze už jsou venku z vazby

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.
před 5 hhodinami

Krajský soud zrušil další část brněnského územního plánu

Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.
před 6 hhodinami
