Začala stavba obchvatu Velkého Meziříčí. Bude součástí přepravních tras do Dukovan


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Kraj Vysočina zahájil dlouho očekávanou stavbu obchvatu Velkého Meziříčí. Patří mezi projekty, které kraj připravuje na trasách důležitých pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Letos zahájil nebo pokračuje také ve výstavbě dalších obchvatů a silnic souvisejících s dostavbou Dukovan. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně letos získá přes 1,1 miliardy korun. Loni kraj na stejný účel vyčerpal přibližně půl miliardy korun.

Velké Meziříčí dlouhodobě trápí silná tranzitní doprava. Nová silnice má odvést část aut mimo centrum města. Obchvat ale nebude důležitý jen pro samotné Velké Meziříčí – stane se také součástí tras, po kterých se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM) považuje za podstatné, že se úsek podařilo zařadit mezi trasy důležité při stavbě dukovanských bloků. „Toto bylo skutečně velké štěstí pro nás, protože bez toho bychom tady asi dneska nestáli,“ řekl. Připomněl, že město pomáhalo s výkupem pozemků pro obchvat.

Severojižní propojení povede od jižního okraje Velkého Meziříčí přes řeku Oslavu a napojí se na hotovou okružní křižovatku u dálnice D1 na exitu 146. Nová silnice bude dlouhá 3,3 kilometru. Zásadním stavebním objektem bude pětipólový most přes řeku Oslavu o délce 232 metrů. V nejvyšším místě se bude klenout osm metrů nad terénem.

Podle krajského webu vyjde stavba na 389 milionů korun bez DPH. Pokud půjde vše podle plánu, řidiči by se po nové silnici mohli projet přibližně v polovině roku 2028.

Nový silniční úsek má být také rychlou spojkou pro hasiče a záchranku. „Protože se přímo při začátku obchvatu už rýsují jejich nová výjezdová stanoviště,“ řekl Kaminaras.

Kraj pokračuje i v dalších stavbách

Na přestavby silnic důležitých pro budování nových jaderných bloků v Dukovanech dostane Kraj Vysočina letos ze SFDI přes 1,1 miliardy korun. Loni na stejný účel vyčerpal od státu přibližně půl miliardy korun.

Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) předpokládá, že se letošní částku podaří vyčerpat. „Protože nám všechny stavby běží. Dokonce obchvat Brtnice roste možná rychleji, než jsme předpokládali,“ řekl.

V současnosti Kraj Vysočina buduje mezi Jihlavou a dukovanskou elektrárnou silniční obchvaty u Brtnice na Jihlavsku a Zašovic a Slavětic na Třebíčsku. Všechny tři by měly začít sloužit příští rok.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany
Nově otevřená část jihovýchodního obchvatu Jihlavy

Nejdražší bude obchvat Brtnice

Nejdražším projektem je obchvat Brtnice za 600 milionů korun. Jde o přeložku stávající silnice, která nyní vede centrem města. Součástí projektu jsou tři mosty. Největším objektem bude sedmipolový most o délce 311 metrů a výšce až čtyřicet metrů nad terénem.

Další dva mosty budou menší a poslouží k převedení místní komunikace a podchodu pro pěší. U nové silnice vznikne také protihluková stěna dlouhá 385 metrů a opěrná zeď o délce 43 metrů, která zajistí stabilitu sousedních pozemků. Intenzivně pokračují práce na stavbě nejvyššího mostu.

V květnu budou stavbaři betonovat nosnou konstrukci třetího pole mostu, v červnu pak budou pokračovat nad čistírnou odpadních vod a silnicí. Přípravné zemní práce na napojení obchvatu ve směru od Třebíče už si vyžádaly dopravní omezení. Napojení obchvatu ve směru od Jihlavy si uzavírku vyžádá v létě. Silnice bude uzavřena od 1. července do konce srpna 2026, pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému vznikne krátká provizorní komunikace na začátku stavby.

Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, řekl Havlíček. Stavba by měla začít v roce 2029
Karel Havlíček a Jung-Kwan Kim k přípravě nových bloků v Dukovanech

Další obchvaty u Zašovic a Slavětic

Zbývající dva obchvaty by měly stát shodně okolo 220 milionů korun bez DPH. Obchvat Zašovic se napojí na silnici II/405 ve směru Jihlava–Třebíč za odbočkou na Heraltice. Povede severně nad obcí a vyústí zpět na II/405 zhruba pět set metrů za zastavěnou částí Zašovic. Přibližně v polovině trasy vznikne most přes údolí.

Stavbu obchvatu Slavětic kraj zahájil 15. dubna. Nová komunikace vyvede těžkou dopravu z obce. Napojí se na už zrekonstruované úseky před a za obcí. Začátek bude za okružní křižovatkou silnic II/152 a II/399, trasa povede jižně pod obcí a znovu se napojí za odbočkou k rozvodně ČEPS.

Na trase mezi Jihlavou a dukovanskou elektrárnou kraj ještě připravuje obchvat Okříšek na Třebíčsku. Předpokládané náklady činí 780 milionů korun.

Výběr redakce

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

Írán má stále přes sedmdesát procent střel a odpališť, tvrdí zpravodajské služby USA

před 15 mminutami
Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi

před 1 hhodinou
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 7 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 20 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Začala stavba obchvatu Velkého Meziříčí. Bude součástí přepravních tras do Dukovan

Kraj Vysočina zahájil dlouho očekávanou stavbu obchvatu Velkého Meziříčí. Patří mezi projekty, které kraj připravuje na trasách důležitých pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Letos zahájil nebo pokračuje také ve výstavbě dalších obchvatů a silnic souvisejících s dostavbou Dukovan. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně letos získá přes 1,1 miliardy korun. Loni kraj na stejný účel vyčerpal přibližně půl miliardy korun.
před 39 mminutami

V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela policie jednoho dalšího člověka. Kauza se týká dvou pracovníků ÚVN, uvedl ve středu odpoledne ředitel zařízení Václav Masopust. Ostatní podle něj nejsou ani zaměstnanci, ani spolupracovníci nemocnice. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
11:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
10:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
před 5 hhodinami

Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka

Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Událost si vyžádala zásah hasičů, položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Zlínští hasiči o zásahu v úterý večer informovali na facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Viceprezident Hospodářské komory Štefl byl propuštěn z vazby, píší Seznam Zprávy

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík webu řekl, že důvody vazby pominuly.
před 19 hhodinami

Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání funkce starostky potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Načítání...