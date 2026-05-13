Začala stavba obchvatu Velkého Meziříčí. Bude součástí přepravních tras do Dukovan

Kraj Vysočina zahájil dlouho očekávanou stavbu obchvatu Velkého Meziříčí. Patří mezi projekty, které kraj připravuje na trasách důležitých pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Letos zahájil nebo pokračuje také ve výstavbě dalších obchvatů a silnic souvisejících s dostavbou Dukovan. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně letos získá přes 1,1 miliardy korun. Loni kraj na stejný účel vyčerpal přibližně půl miliardy korun.
Velké Meziříčí dlouhodobě trápí silná tranzitní doprava. Nová silnice má odvést část aut mimo centrum města. Obchvat ale nebude důležitý jen pro samotné Velké Meziříčí – stane se také součástí tras, po kterých se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.
Velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM) považuje za podstatné, že se úsek podařilo zařadit mezi trasy důležité při stavbě dukovanských bloků. „Toto bylo skutečně velké štěstí pro nás, protože bez toho bychom tady asi dneska nestáli,“ řekl. Připomněl, že město pomáhalo s výkupem pozemků pro obchvat.
Severojižní propojení povede od jižního okraje Velkého Meziříčí přes řeku Oslavu a napojí se na hotovou okružní křižovatku u dálnice D1 na exitu 146. Nová silnice bude dlouhá 3,3 kilometru. Zásadním stavebním objektem bude pětipólový most přes řeku Oslavu o délce 232 metrů. V nejvyšším místě se bude klenout osm metrů nad terénem.
Podle krajského webu vyjde stavba na 389 milionů korun bez DPH. Pokud půjde vše podle plánu, řidiči by se po nové silnici mohli projet přibližně v polovině roku 2028.
Nový silniční úsek má být také rychlou spojkou pro hasiče a záchranku. „Protože se přímo při začátku obchvatu už rýsují jejich nová výjezdová stanoviště,“ řekl Kaminaras.
Kraj pokračuje i v dalších stavbách
Na přestavby silnic důležitých pro budování nových jaderných bloků v Dukovanech dostane Kraj Vysočina letos ze SFDI přes 1,1 miliardy korun.
Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) předpokládá, že se letošní částku podaří vyčerpat. „Protože nám všechny stavby běží. Dokonce obchvat Brtnice roste možná rychleji, než jsme předpokládali,“ řekl.
V současnosti Kraj Vysočina buduje mezi Jihlavou a dukovanskou elektrárnou silniční obchvaty u Brtnice na Jihlavsku a Zašovic a Slavětic na Třebíčsku. Všechny tři by měly začít sloužit příští rok.
Nejdražší bude obchvat Brtnice
Nejdražším projektem je obchvat Brtnice za 600 milionů korun. Jde o přeložku stávající silnice, která nyní vede centrem města. Součástí projektu jsou tři mosty. Největším objektem bude sedmipolový most o délce 311 metrů a výšce až čtyřicet metrů nad terénem.
Další dva mosty budou menší a poslouží k převedení místní komunikace a podchodu pro pěší. U nové silnice vznikne také protihluková stěna dlouhá 385 metrů a opěrná zeď o délce 43 metrů, která zajistí stabilitu sousedních pozemků. Intenzivně pokračují práce na stavbě nejvyššího mostu.
V květnu budou stavbaři betonovat nosnou konstrukci třetího pole mostu, v červnu pak budou pokračovat nad čistírnou odpadních vod a silnicí. Přípravné zemní práce na napojení obchvatu ve směru od Třebíče už si vyžádaly dopravní omezení. Napojení obchvatu ve směru od Jihlavy si uzavírku vyžádá v létě. Silnice bude uzavřena od 1. července do konce srpna 2026, pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému vznikne krátká provizorní komunikace na začátku stavby.
Další obchvaty u Zašovic a Slavětic
Zbývající dva obchvaty by měly stát shodně okolo 220 milionů korun bez DPH. Obchvat Zašovic se napojí na silnici II/405 ve směru Jihlava–Třebíč za odbočkou na Heraltice. Povede severně nad obcí a vyústí zpět na II/405 zhruba pět set metrů za zastavěnou částí Zašovic. Přibližně v polovině trasy vznikne most přes údolí.
Stavbu obchvatu Slavětic kraj zahájil 15. dubna. Nová komunikace vyvede těžkou dopravu z obce. Napojí se na už zrekonstruované úseky před a za obcí. Začátek bude za okružní křižovatkou silnic II/152 a II/399, trasa povede jižně pod obcí a znovu se napojí za odbočkou k rozvodně ČEPS.
Na trase mezi Jihlavou a dukovanskou elektrárnou kraj ještě připravuje obchvat Okříšek na Třebíčsku. Předpokládané náklady činí 780 milionů korun.