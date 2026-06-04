Lemur z ostravské zoo je na útěku. Lidé mají hlásit, když ho zahlédnou


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Z ostravské zoologické zahrady ve středu utekl samec lemura kata. Zoo žádá veřejnost, aby případný výskyt nahlásila. Lidé by se ale neměli pokoušet zvíře sami odchytit, sahat na něj nebo ho krmit. Mohl by je pokousat.

Pracovníci zoologické zahrady čekají na informace o tom, kde se uprchlý lemur pohybuje. „Zvíře se pohybuje ve vysokých korunách stromů. Není jednoduché ho zahlédnout,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Novotná. Aktivně po zvířeti nepátrají. „Výjezdový tým je připraven okamžitě vyjet,“ dodala.

Pokud lidé uprchlého lemura uvidí, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo upozornila, že nejde o domácího mazlíčka a zvíře může člověka nepříjemně pokousat. „Kdyby vlezl například do skleníku, chodby nebo garáže, zavřete dveře a volejte (ideálně na telefonní číslo 722 954 127),“ žádá zoo.

Primát utekl ve středu z expozice Ráj lemurů. Jde o samce, kterého do ostravské zoo nedávno přivezli. „Zde se zabydloval a seznamoval s ostatními lemury,“ uvedla zahrada na facebooku.

Primáti v minulosti utekli také z jiných zoologických zahrad v Česku. Například v červnu 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina devíti makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník. V květnu 2022 v pražské zoo uprchli mimo pavilon čtyři orangutani, kterým se podařilo rozpojit dva díly nerezové sítě. Zpět je tehdy po několika desítkách minut nalákali na banán.

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