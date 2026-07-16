Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Hill

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že příslušníci ozbrojených sil starší třiceti let budou nově při pravidelných každoročních lékařských prohlídkách podstupovat měření hladiny testosteronu. Armáda bude také vojákům nabízet testosteronovou terapii. Šéf Pentagonu to uvedl ve videoprohlášení na síti X, v němž se nijak nezmínil o vojačkách ženského pohlaví.

Hegseth oznámil, že schválil screeningový program, který zajistí, aby měli vojáci „správné hladiny testosteronu potřebné k nejlepšímu výkonu“. Těm s nízkými hladinami bude nabídnuta zdarma a na dobrovolné bázi hormonální substituční terapie. Nezmínil, zda se nové opatření nějak dotkne i vojaček.

„Všichni příslušníci aktivní služby i záložních složek ve věku třicet let a starší podstoupí v rámci pravidelného zdravotního vyšetření povinné screeningové vyšetření na nedostatek testosteronu,“ řekl hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Dodal, že příslušníci ozbrojených sil mladší třiceti let budou moci o toto vyšetření požádat dobrovolně.

„Našim vojákům dlužíme tu absolutně nejlepší lékařskou péči na světě a tento program tuto povinnost plní,“ prohlásil Hegseth. „Péče o vaše zdraví znamená zajistit, abyste zůstali silní, odolní a schopní, a to nejen pro vaše příští nasazení, ale po celý zbytek života, abyste se mohli naplno rozvíjet i dlouho poté, co odložíte uniformu,“ dodal.

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Melanom

Server The Hill podotkl, že přibližně 5,6 procenta mužů ve věku 30 až 79 let trpí nedostatkem testosteronu, který může způsobit úbytek svalové hmoty, únavu, přibývání na váze a sexuální dysfunkci. Je to také spojeno s dalšími závažnými zdravotními problémy včetně cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění, osteoporózy a deprese.

Užívání testosteronu z jiných než zdravotních důvodů, jako je například umělé zvyšování svalové hmoty, bez lékařského předpisu je však v armádě přísně zakázáno, poznamenal zpravodajský server BBC. Hegseth ve videu deklaroval, že nový program nemá za cíl umělé zvyšování objemu svalové hmoty.

Trumpova vláda a tradiční maskulinita

Hegsethovo oznámení přichází poté, co americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a další představitelé vlády oznámili záměr odstranit překážky bránící zdravotníkům v předepisování testosteronu mužům.

The Hill poznamenal, že tradiční pojetí mužnosti je nedílnou součástí administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Připomněl, že Kennedy v lednu například prohlásil, že správce Center pro služby Medicare a Medicaid Mehmet Oz prozkoumal Trumpovy lékařské záznamy a zjistil, že má „nejvyšší hladinu testosteronu, jakou kdy u člověka nad sedmdesát let viděl.“

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v červnu požádal o odstranění zmínek o bezpečnosti a účinnosti z označení přípravků pro testosteronovou substituční terapii a navrhl zmírnit omezení týkající se předepisování testosteronových přípravků.

The Hill rovněž upozornil na to, že Hegseth zavedl pro americkou armádu nové, přísnější standardy fyzické kondice, které budou od všech vyžadovat splnění „mužského standardu“. Loni v září před několika stovkami vysokých důstojníků Hegseth prohlásil, že nechce vidět vojáky s nadváhou ani „tlusté generály a admirály“.

Hegseth na setkání vojenských špiček kritizoval „tlusté generály“
Americký ministr obrany Pete Hegseth

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