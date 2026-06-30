Záchranáři kvůli vedrům hlásí rekordní počty výjezdů, překonávají i covidové maximum

Jihomoravská zdravotnická záchranná služba zaznamenala v pondělí rekordní počet událostí. Lidé jich nahlásili 437, tedy víc než v listopadu 2021 během covidové epidemie. Rekordní počet výjezdů hlásí i Moravskoslezský kraj. Podle záchranářů souvisela velká část zásahů s extrémními teplotami – nejčastěji šlo o kolapsy, úpaly, dehydrataci, ale také úrazy nebo zhoršení zdravotního stavu.
Pondělí bylo pro jihomoravské záchranáře rekordní. Lidé jim nahlásili 437 událostí, které si vyžádaly 490 výjezdů. K jedné události totiž může být vysláno jedno i více vozidel. „Dosavadní nejvyšší počet událostí, 383, jsme zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.
„Z tohoto rekordu pochopitelně nemáme radost, je to mimořádně vysoké číslo. Odhadujeme, že až polovina výjezdů nějakým způsobem souvisela s extrémními teplotami. Kolapsy, úpaly, ale i úrazy či takzvané dekompenzace stavu,“ poznamenala Bothová.
„Chtěla bych tímto poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, ustáli to se ctí, nasazení bylo obrovské, v podstatě se nezastavili. Některé dny jsme přidávali posádky do výjezdu, ale posilovali jsme i dispečink,“ řekla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Součková.
Tropické teploty představují velkou zátěž hlavně pro seniory a chronicky nemocné lidi. Zdravotníci proto opakují doporučení: dostatečně pít, nevystavovat se slunci v nejteplejší části dne, nosit lehké oblečení, vyhýbat se fyzické námaze, omezit alkohol a nepřehlížet první příznaky přehřátí nebo kolapsu.
Nápor hlásí i Moravskoslezský kraj
Rekordní počet událostí zaznamenala v pondělí také Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. Její týmy evidovaly více než pět stovek událostí, což je podle mluvčího Lukáše Hampla nárůst o 39 procent oproti dlouhodobému průměru.
„Posádky vyjížděly za tento den k téměř sto dvaceti pacientům s kolapsovým stavem, závratěmi nebo dehydratací, u nichž jejich zdravotní problémy velmi pravděpodobně souvisely s tropickým počasím. Nejvíce těchto zásahů bylo v okrese Ostrava a dále na Karvinsku,“ řekl Hampl.
Nárůst pacientů zaznamenali nejen výjezdoví záchranáři. Výrazně přibylo práce také operátorům tísňových linek. „Počet hovorů operačního střediska se oproti dlouhodobému průměru zvedl o více než čtyřicet procent a dispečeři museli během pondělí zvládnout 860 tísňových telefonátů. Vyřídit museli také další stovky netísňových hovorů s posádkami a cílovými nemocnicemi,“ spočítal mluvčí záchranky.
Podle Hampla zatím nebylo nutné navyšovat počet výjezdových posádek ani operátorů tísňové linky. Během pondělí však byla situace pro téměř polovinu posádek na nejexponovanějších místech v kraji už na samé hranici jejich kapacit.
Náročný víkend v Karlovarském a Ústeckém kraji
Vysoké počty výjezdů hlásili záchranáři už o víkendu. „Posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje vyjížděly v posledních dnech v souvislosti s vysokými teplotami zhruba o třetinu častěji než obvykle,“ informovala jejich mluvčí Simona Kratochvílová. Nejvíce pacientů podle ní záchranáři ošetřili v sobotu. „Nejčastěji vyjížděli ke kolapsům z horka nebo k problémům způsobeným přehřátím organismu,“ uvedla.
Jeden z nejnáročnějších víkendů zaznamenala také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Její posádky měly v neděli 370 výjezdů, což je nový rekord v počtu výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý průměr je přibližně 270 výjezdů za den.
„Příčiny výjezdů souvisely s počasím. Vyjížděli jsme zejména kvůli akutnímu zhoršení zdravotního stavu u starších lidí s kardiovaskulárním onemocněním, respiračním onemocněním nebo neurologickými nemocemi. Časté byly také výjezdy k dětem, které se přehřály,“ řekl mluvčí tamní záchranné služby Prokop Voleník. V neděli zasahovala letecká záchranná služba také u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, kde utonul dospělý člověk. Resuscitace nebyla úspěšná.
Na Moravě vedra pokračují
V pondělí se v některých českých krajích ochladilo díky postupující studené frontě na 25 až 28 stupňů a počty výjezdů ke kolapsům z horka se snížily. Na Moravě a ve Slezsku ale tropické teploty vydrží i v úterý, ve středu pak ještě na jihovýchodě a východě Moravy. Ve východní části země hrozí po oba dny silné bouřky.