Víkendové vedro bylo mimo tabulky. Jeho výjimečnost ukazují grafiky

Takové horko, jaké zasáhlo o víkendu Česko, zatím nikdy teploměry nenaměřily, a to ani vzdáleně. Protože se u nás měří teploty od roku 1752, tak to znamená, že s takovými teplotami se zde lidé nesetkali nejméně 272 let, tedy přes dvacet generací.
Českou republiku o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dny bylo překonáno dosavadní tuzemské teplotní maximum. Nový rekord činí 41,9 stupně Celsia, padl v Doksanech na Litoměřicku v neděli. Pokořil starší rekord o 1,5 stupně, což je také něco zcela extrémního. Obecně se totiž teplotní rekordy zvyšují o desetiny stupňů, jak ukazuje následující grafika.
Je na ní dobře vidět nejen koncentrace rekordů v letošním roce, kdy vlastně léto teprve začalo, ale zejména obrovský rozestup mezi nedělní doksanskou teplotou a předchozími rekordy:
Současně je zásadní, že tato událost není izolovaná v čase, nejde o nějaký výjimečný a vlastně těžko vysvětlitelný výstřelek počasí. Jedná se totiž o postupný trend stále se zvyšujících teplot. To zobrazuje další grafika, která shrnuje vývoj teplotních rekordů v čase. Je na ní dobře vidět několik teplotně nadprůměrných období, kdy rekordů padalo víc, ale hlavně to, jak zásadně se začaly teplotní rekordy přepisovat po roce 2000.