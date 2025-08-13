V případě tropických teplot je důležité pečovat o své zdraví. Nejrizikovější jsou vedra pro starší populaci a děti, ale i mladí a zdraví lidé mohou být ohroženi úpalem, úžehem a dalšími komplikacemi. I trénovaný sportovec může být v takovém vedru vystaven riziku, pokud zapomene, že je třeba pečlivě se hydratovat a ochlazovat, říká přednosta druhé interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN Aleš Linhart.
Klesá krevní tlak, hrozí kolaps. Lékař radí, jak se chovat ve vedrech
Jako ideální řešení v podobném počasí uvádí lékař pelotony při závodech profesionálních cyklistů, kde je ochlazování za pomoci ledu a speciálních vest a zejména konzumaci velkého množství tekutin věnována zásadní pozornost. Problematický je podle Linharta ve vedrech zejména pobyt na přímém slunci.
Při ztrátě příliš vysokého množství tekutin dochází k poklesu krevního tlaku kvůli nedostatečnému naplnění cév a krevního oběhu, to může vést ke kolapsu. Vodu ztrácejí i naše buňky a to vede k dalším komplikacím. S intenzivním pocením ztrácíme i soli, to může zase vést až k poruchám rytmu srdečního tepu, popisuje Linhart.
Vhodné je proto nejen pít větší množství tekutin, ale i konzumovat s jídlem či nápoji větší množství soli kvůli jejímu doplnění. Pro sportovní aktivity přednosta doporučuje ranní nebo večerní hodiny za současného nošení pokrývky hlavy. Je rovněž důležité dbát na ventilaci a minimalizovat pobyt v nevětraných prostorách, doplnil Linhart.