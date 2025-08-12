Teploty ve středu přesáhnou na většině území České republiky jedenatřicet stupňů Celsia, ve čtvrtek a pátek vystoupají přes čtyřiatřicet stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat až k sedmatřiceti stupňům Celsia. V sobotu se začne od západu po příchodu studené fronty ochlazovat a vedra vydrží už jen na jižní a střední Moravě. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pátek mohou teploty dosáhnout až 37 stupňů
Od středy bude do střední Evropy zesilovat příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu. „Do soboty šestnáctého srpna nás čeká vlna veder s vysokými a velmi vysokými teplotami. Ve středu teploty ve většině nižších a středních poloh v odpoledních hodinách překročí jedenatřicet stupňů. Ve čtvrtek čtrnáctého a v pátek patnáctého srpna čekáme zejména odpoledne teploty přes jedenatřicet stupňů, ve větší části Čech a moravských a slezských nížin teploty překročí čtyřiatřicet stupňů,“ uvedli meteorologové.
V sobotu se horka zmírní. Teploty se budou pohybovat kolem tropické třicítky nebo pod ní, na jihovýchodě republiky ale mohou vystoupat ještě k třiatřiceti stupňům Celsia, ukazuje aktuální předpověď počasí. Od neděle do úterý by se maxima měla dostat na čtyřiadvacet až devětadvacet stupňů. První větší přeháňky a bouřky dorazí v pátek, v sobotu budou častější.
Vysoká zátěž na lidský organismus
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami.
Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž a pobyt venku v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Zvýšenou pozornost by lidé měli v tropickém počasí věnovat i starším či nemocným. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou také poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.